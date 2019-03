'Trashtag Challenge' es posiblemente el reto viral más útil de lo que llevamos de año

Generalmente los retos virales que nos encontramos por las redes sociales no suelen tener una utilidad social, pero este último desafío tiene como dinámica cuidar del medio ambiente. Desde el 'Ice Bucket Challenge' (una campaña solidaria que buscaba concienciar sobre la enfermedad de la esclerosis lateral y generar donaciones), no habíamos visto un reto con el objetivo de ayudar a combatir la contaminación.

Se cuentan por miles los usuarios que aceptan retos o se suman a raras tendencias. Sin embargo, nunca antes un desafío viral había tenido tanta repercusión y una causa tan solidaria como el 'Trashtag Challenge': un reto que consiste en limpiar espacios naturales llenos de basura para dejarlos impolutos. Todas aquellas personas que han decidido participar, suben a las redes sociales una instantánea para mostrar el antes y el asombroso después del entorno.

Along the Potomac River south of Washington, DC #trashtag pic.twitter.com/n2uPL52LZG