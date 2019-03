WhatsApp: ¿Qué comportamientos podrían hacer que te expulsen?

Es una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizadas

Saber cuáles son las condiciones de uso y qué está permitido hacer y qué no

Imagen: iStock

Actualmente WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizadas alrededor del mundo. Es seguro decir que ha sido y es un servicio que ha revolucionado la forma en que nos comunicamos: ha permitido que sea muy fácil transferir mensajes de texto, fotografías, vídeos, archivos de audio y otros documentos a través de un teléfono móvil a otro sin importar la distancia.

Sin embargo, como cualquier otro servicio online, es importante saber cuáles son las condiciones de uso y qué está permitido hacer y qué no. Todo usuario acepta una serie de reglas después de instalar esta aplicación en su dispositivo y, si no las siguen a rajatabla, WhatsApp podría eliminar la cuenta definitivamente. Y dado que es muy probable que no sepas qué tipo de comportamientos están prohibidos, hoy hemos reunido una lista de ocho cosas que podrían hacer que te expulsen.

1. Hacer spam. Las acciones repetitivas, como enviar un mismo mensaje a una gran cantidad de contactos, pueden ser consideradas spam y motivo de expulsión. WhatsApp primero envía una notificación diciendo que han detectado un bombardeo de mensajes y, si reincides, el servicio podría llegar a expulsarte.

2. Haber sido bloqueado por múltiples contactos. Otra de las razones por las cuales podrías ser expulsado del servicio de mensajería instantánea es que una suma considerable de usuarios te hayan bloqueado muchas veces en poco tiempo.

3. Crear muchos grupos y agregar a gente que no conoces. Los chats grupales de WhatsApp pueden llegar a ser muy útiles, sobretodo cuando queremos difundir un mensaje a un mismo grupo de personas. Sin embargo, crear muchos grupos y agregar en masa a gente que no conoces podría hacer que te eliminen la cuenta.

4. Enviar virus. La aplicación de mensajería ha prohibido estrictamente enviar virus (enlaces o documentos sospechosos) a cualquier usuario a través de su plataforma. Por lo tanto, si envías virus o malware a tus contactos, WhatsApp te expulsará.

5. Enviar mensajes inapropiados. Enviar mensajes con contenido ilegal, obsceno, difamatorio, violento, amenazante, racista, ofensivo o incluso incitar al odio, están prohibidos en WhatsApp.

6. Utilizar la aplicación desde terceros. Este servicio de mensajería ha prohibido que su aplicación se utilice desde una plataforma que no sea la oficial. Es decir, si estás utilizando un servicio WhatsApp no oficial, podrías ser expulsado.

7. Ser molesto con un usuario. Hay personas que se dedican a enviar mensajes, imágenes, vídeos o documentos inapropiados. En estos casos, la única opción que tenemos es bloquear y hacer una denuncia al usuario a través de WhatsApp. Es por ello que, en el hipotético caso de que tengas un informe sobre tu actividad y repites este comportamiento, la plataforma te expulsará.

8. Hacerse pasar por alguien. Robar la identidad de una persona es un delito de por sí, pero también es un comportamiento que podría costarte la cuenta de WhatsApp. Por lo tanto, no debes crear una cuenta con el nombre o perfil de otra persona. De lo contrario, el servicio te eliminará de la plataforma.