¿Cómo detectar el estado de ánimo de una persona de un solo vistazo?

Bastará un simple vistazo a las uñas para entender gran parte de su personalidad

Morderse las uñas no sólo está ligado al nivel de estrés

Imagen: Pixabay

Existe una manera para que puedas comprender el estado de ánimo de una persona, pero también ciertos aspectos clave sobre su personalidad

Para conocer el estado de ánimo de una persona no hace falta preguntar cómo se encuentra o en qué piensa, es mucho más sencillo que eso. Bastará con echar un vistazo a sus uñas para que éstas revelen más información de lo que puedas imaginar. Así lo han revelado varios científicos de la revista Journal of Behavior Theraphy and Experimental Psychiatry en un estudio realizado a 48 participantes.

Cabe destacar que morderse las uñas es una de las manías más habituales a día de hoy, conocida científicamente como onicofagia, pero que puede terminar en consecuencias del tipo infecciones o acentuarse en dientes mellados. Más allá de las características todos conocemos, el estudio realizado por la revista ha desvelado dos nuevos síntomas: estrés y trastorno obsesivo-compulsivo.

Como citábamos anteriormente, se realizado un estudio a un total de 48 participantes; la mitad de ellos había sido diagnosticado con un trastorno por conductas repetitivas en el cuerpo, tales como morderse las uñas. No sólo eso, sino que a su vez este mismo grupo también demostró durante la prueba una obsesión y planificación organizativa.

Ante situaciones de estrés o frustración los pacientes respondían mordiéndose las uñas

Para demostrarlo se imaginó un total de cuatro situaciones, todas ellas para crear sentimientos de estrés, frustración, aburrimiento o relajación. Fueron precisamente esas primeras situaciones vinculadas a esos tres sentimientos de estrés las que provocó que gran parte de las personas con trastorno por conducta repetitiva en el cuerpo cedieran a sus impulsos, es decir, morderse las uñas.

Más allá de desvelar el estado de ánimo de una persona, ya sea en forma de estrés o sentimiento negativo, éstas también son capaces de mostrar claros signos de cambios en tu cuerpo. ¿Te has fijado alguna vez en esas pequeñas manchas blancas que aparecen en las uñas? Presta atención, la denominada leuconiquia no significa la falta de calcio, como siempre nos han dicho, sino un efecto secundario de cualquier efecto secundario o tipo de condición física.