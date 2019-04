La gente está descubriendo que tiene astigmatismo después de ver estas imágenes

Algunos de los grandes males que afectan a la población de todo el mundo están relacionados con la visión. Lo que nos lleva a preguntarnos cuánto podemos llegar a saber sobre los ojos y, con ello, sobre la vista. Desde gente que puede ver a la perfección hasta otros que sin gafas no llegan a distinguir ni un objeto que se encuentra a dos pasos de distancia. Y uno de esos males que se encuentran en la larga lista de problemas es el astigmatismo.

¿Qué es el astigmatismo? Este problema sucede cuando la córnea está ligeramente curvada. De tal forma que la córnea, superficie frontal del ojo, o la propia lente tiene curvas desajustadas. Mientras que las personas con una visión perfecta pueden llegar a producir una imagen muy enfocada en la retina, las personas con astigmatismo tienen visión borrosa, lo que provoca que las curvas no coincidan. Un efecto que el usuario de Twitter @UnusualFacts6 ha mostrado con una foto comparativa.

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..



With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ