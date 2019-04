¿Recuerdas el bosque que "respiraba"? El misterio ha sido resuelto

Algunos bosques respiran, y no, no nos referimos a que el aire es mucho más puro entre los árboles. Hace algunos meses se hizo viral un vídeo en redes sociales en el que un bosque respiraba, literalmente. La tierra se movía arriba y abajo, levantando árboles, hierba y hasta alguna que otra pequeña roca. Además, lo hacía de forma constante, como si se tratase de un pulmón cogiendo y soltando aire. Por supuesto, se trata de un fenómeno que tiene explicación.

Por supuesto los bosques no inspiran y exhalan aire, al menos no de esta forma, y el motivo es mucho más simple y comprensible. Estos fenómenos suelen darse con fuerte viento. Durante una tormenta importante el suelo puede saturarse de agua y la firmeza del mismo disminuye. Esto quiere decir que la cohesión entre la tierra y las raíces de grandes árboles es menor, siendo el suelo mucho más blando y moldeable.

Cuando el fuerte viento impacta en las copas de los árboles e intenta tirarlos, estos transmiten la presión hasta sus raíces por debajo de la tierra, levantándose y haciendo que el terreno que se coloca por encima también se mueva. De esta forma parece que el suelo está jadeando o respirando, pero en realidad el entramado de raíces y la tierra que está por encima están evitando que uno o varios de estos grandes árboles se vengan abajo.

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN