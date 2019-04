Descubre los "tatuajes basura" que han hecho famosa a esta artista

Saber dibujar parece primordial para ser tatuador o tatuadora

Helen Fernandes no sabe dibujar, pero hacen cola para tener uno de sus tatuajes

Las imperfecciones de sus tatuajes se encuentran en todos los ámbitos posibles

Cuando pensamos en hacernos un tatuaje generalmente buscamos información sobre los mejores sitios de nuestra ciudad para hacerlos. Muchas de estas tiendas tienen páginas de Facebook en donde muestran sus trabajos, a fin de ser una especie de catálogo para enseñar a sus futuros clientes lo que pueden llegar a hacerse. Obviamente no copias un tatuaje pero sí puedes averiguar si el artista es bueno o no. Es importante conocer trabajos anteriores para no acabar con el dibujo de un niño de 5 años tatuado en nuestra piel.

Saber dibujar es primordial para ser tatuador o tatuadora, y en eso intentas basar tu elección cuando ves los diseños de una tienda de tatuajes en su perfil. Sin embargo el caso de Helen Fernandes es completamente diferente. Es una tatuadora que no sabe dibujar, no tiene grandes habilidades artísticas, sin embargo muestra sus tatuajes en redes sociales y muchos clientes la eligen para usar su piel como lienzo. ¿El motivo? Su estilo es muy particular... Sencillo y básico, pero único.

La opinión generalizada es que son tan malos que se transforman en obras muy buenas. Las imperfecciones de los dibujos se encuentran en todos los ámbitos: líneas que no son muy rectas, proporciones que no son exactas, una sencillez alejada de cualquier tipo de dibujo sofisticado, etc. Lleva tres años tatuando y sus dibujos no han mejorado, pero ahora no deberán hacerlo para seguir manteniendo el éxito que ha cosechado con su estilo imperfecto.

Obviamente el estilo tiene un aspecto divertido que, según la tatuadora, es probablemente lo que triunfa de sus tatuajes, los cuales realiza principalmente en el Salvador o Sao Paulo. Os dejamos con algunas de sus creaciones publicadas por medio de su cuenta de Instagram: