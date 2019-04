"No soy un robot": Así es como realmente funcionan los captchas

¿Por qué tenemos que confirmar que no somos robots?

En realidad la medida de seguridad se centra en los movimientos del ratón

Los bots no reconocen bien las imágenes borrosas y suelen fallar

Captcha. Imagen: iStock

Los captchas son algunos de los elementos de Internet más comunes en la actualidad y que se han masificado en multitud de sitios web en los últimos años. Muchos los han tenido que sufrir ya que son un verdadero quebradero de cabeza para los usuarios, especialmente los más complejos, pero pocos saben su utilidad y funcionamiento. Es habitual que usemos la red sin preocuparnos demasiado cómo funciona más allá de un nivel usuario, pero quizás quieras saber un poco más sobre los dichosos captchas. ¿Por qué tenemos que confirmar que no somos robots?

Si estás pensando en películas como Yo Robot o El Hombre Bicentenario, no, no se trata de un método para averiguar si los usuarios en realidad son réplicas mecánicas. Aunque lo cierto es que la teoría se le parece mucho a este supuesto de ciencia ficción. Indicar que "No soy un robot" es una medida de seguridad que bloquea los bots, sistemas programados que acceden a las webs como si fueran usuarios. Estos captchas identifican los patrones humanos e identifican al usuario, descartando la posibilidad de un bot que está intentando entrar en la cuenta de otro usuario sin su permiso.

¿Piensas que es importante la elección correcta en las imágenes de las captchas? Estas equivocado, en realidad la medida de seguridad se centra en los movimientos del ratón. Los humanos tendemos a mover el ratón en todas direcciones, de forma inapropiada y en ocasiones aleatoria, de una forma en la que sólo los humanos podemos hacerlo. Los bots suelen ir directamente a las opciones o crear movimientos aleatorios pero geométricos, y no siempre logran imitar a los humanos.

Por otra parte cada captcha puede consultar información sobre nuestros patrones de uso, sabiendo si hemos hecho clic en muchas de estas captcha recientemente y por lo tanto podemos ser una máquina. Analiza muchos otros patrones que le indican si somos humanos. Los puzzles de las imágenes también son una forma de evitar a los bots: estos no reconocen bien las imágenes borrosas y suelen fallar en estas pruebas.

¿Captcha o robot? Imagen: iStock

Además, en la mayoría de los casos las captchas permiten ofrecen datos para diferenciar mejor el comportamiento humano y el de los bots, además de utilizar imágenes de Google para ayudar a construir mejor los mapas de este servicio.