¿Cómo conseguir que tu gato deje de arañar tus muebles de una vez por todas?

Existen métodos muy sencillos para evitar estas acciones

Jamás debes replantearte operarles las uñas

Gatito. Imagen: Pixabay

Evita que tus gatos destrocen los muebles y cualquier otro elemento del hogar con estos sencillos trucos

Los gatos, al igual que cualquier otra mascota, no sólo requiere de unos cuidados, sino también de ciertas atenciones para evitar que se ensañe con el hogar. Los muebles, cortinas y otros elementos de tu casa se convierten en los juguetes favoritos de los gatos para arañar o rascar sus uñas. Aunque a priori pueda parecer imposible quitar esa manía, existen ciertos trucos que facilitan la tarea.

Lo primero que debes saber es que la acción de rascar es algo habitual entre los gatos. La utilizan para marcar territorio o incluso eliminar la capa muerta de las propias garras. Hablamos de una parte indispensable para estos animales por lo que jamás deberías tan siquiera replantearte operarles dicha sección.

Existen todo tipo de soluciones y alternativas para evitar que tu gato arañe los muebles

Entrando en materia, si tienes un gato joven debes saber que es la edad de ocho semanas de vida cuando comienzan a rascar. Es el momento idóneo para que inicies el proceso de enseñanza. Adquirir rascadores son ideas perfectas y que suelen funcionar a las mil maravillas en estos casos.

Gato curioso. Imagen: Pixabay

Otro de los métodos utilizados son los sprays para gatos, una forma de "engañar" a tu mascota y que también da grandes resultados. Impregnar tus muebles con estos sprays no dejará olor alguno en la casa, pero sí será perceptible para el gato, haciéndole creer que ya ha marcado dicha zona. Además, con algo de vinagre, aceites cítricos o la mezcla de ajo y menta podrás crear tu propio sprays caseros, aunque eso sí, el olor en este caso será mucho más notorio incluso para ti.

Alternativas hay muchas, algunas de ellas incluso estéticas. Los denominados calcetines para gatos son una de las opciones que más de moda se han puesto en los últimos años, aunque como ya estaréis imaginando, no todas las mascotas saben convivir con ellas. Si notas que tu gato no termina de hacerse a estos calcetines, no lo fuerces y prueba otras opciones.

No hay una sensación que los gatos odien más como la referente a que sus patas se queden pegadas. Para ello, nada mejor que situar algo de cinta adhesiva de doble cara en aquella zona de los muebles que consideres un lugar de visita habitual para sus uñas.