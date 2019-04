Cuestiones sobre tu higiene personal que deberías plantearte

Tómate tu tiempo para lavarte los dientes

Marca unos hábitos para la correcta higiene corporal

Correcta higiene corporal. Imagen: Pixabay

Desde pequeños se nos enseña la importancia de mantener una correcta higiene corporal. En el colegio se trata de enseñar a los niños cómo poder lograr esta tarea y los padres tratan de apoyar esta teoría facilitando ayuda en la práctica, pero la realidad es que hay muchos adultos que se mantienen con ciertas lagunas en su aprendizaje. Por lo que la verdadera pregunta es, ¿cómo se puede realizar la correcta higiene corporal?

Una de las mayores importancias para tener una correcta higiene es marcarse éstas como un hábito. No importa saberse la teoría y hacerlo bien en la práctica si, una vez vas a realizar la tarea, únicamente le dedicas un día a la semana. Por ello, es importante que hagas memoria sobre los hábitos que realizas constantemente y construyas a partir de estos. Si, por ejemplo, tienes una rutina para lavarte los dientes, entonces añade el uso de hilo dental. De este modo irás construyendo una firme base en tu higiene.

Ya que hemos utilizado los dientes como ejemplo para los hábitos, hablaremos de la correcta forma de limpiar estos. Una inadecuada limpieza bucal puede llevar a la descomposición de los dientes, lo que no solo puede traer consigo un aspecto horrible, sino también un gran dolor. Es recomendable cepillarse los dientes de dos a tres veces al día y dividir la boca en cuatro secciones, de tal modo que pases cepillando cada una de ellas aproximadamente unos 30 segundos.

Recuerda que es apropiado el uso del hilo dental

Aunque afeitarse no es una de las tareas que todos deben realizar, es importante aprender a realizar esta tarea adecuadamente. Sobre todo para poder evitar el sangrado al hacerlo mal. Y aunque hay muchas y variadas formas para realizar este acto, hay unos conceptos básicos que deben conocerse. Lo primero es elegir la manera para afeitarse, saber qué maquinilla utilizar. Una vez lo hayas decidido, debes aprender a realizar esta tarea. No solo es importante tener una buena técnica, sino también cuándo lo haces puesto que, si te afeitas en la ducha, deberías saber que es aconsejable utilizar agua tibia y que el mejor momento es al final de la misma.

Tras hablar del afeitado, llega el momento de la ducha. Como bien hemos indicado, afeitarse al final de la ducha es lo recomendable y, en realidad, este proceso no parece tener grandes secretos. Agarrar el jabón, frotar y aclarar. Pero es importante marcar un orden para realizar la tarea, dejando unos minutos para que el agua se deslice por la piel puesto que de este modo se ayuda a la eliminación de residuos. Claro que tampoco se debe tardar más de 15 minutos ya que se ha descubierto que eso puede resultar perjudicial para la piel. Además, es importante mantener un buen cuidado tanto de las esponjas como de las toallas y probar varios jabones y champús para encontrar el que mejor se ajuste a ti.

Por último, aunque no por ello menos importante, es el uso de adicionales como son el desodorante, enjuague bucal y perfume o colonia. En el caso del desodorante, no es tan importante la marca, sino el instante en el que se utilice, siendo el momento más apropiado la noche. En el caso del enjuague bucal, aunque no es totalmente necesario, tampoco es dañino utilizarlo; tan solo hay que garantizar que no se utilice como un reemplazo del lavado de dientes. Y, por último, la colonia. En este caso, únicamente es importante aprender cuánto es demasiado.