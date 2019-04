El curioso pero efectivo truco psicológico para evitar caer en los antojos

Son muchos los antojos que pueden surgir: dulces, comidas ricas en proteínas...

Un estudio demostró un truco sencillo para evitar satisfacer los antojos.

Rendirse a los antojos y comer entre horas dificultan cualquier dieta.

Mostrador de pasteles. Imagen: Pixabay

Ya estemos haciendo dieta o no, los antojos son parte de nuestro día a día y en la mayoría de los casos pueden hacernos engordar más de la cuenta. Generalmente estos antojos se producen entre comidas y están relacionados con alimentos que sabemos que no nos hacen bien, pero que al tomarlos sentimos una satisfacción irresistible. Chocolates, dulces, comidas altas en proteínas, etc. Son muchos los antojos que pueden surgir pero, con este truco, podrás evitarlos.

Los antojos generalmente provocan que no podamos dejar de comer en momentos del día en los que no deberíamos. Picar entre horas un trozo de chocolate, frutos secos, galletas, etc. Un experimento americano ha descubierto un truco que podemos realizar para evitar que los antojos se apoderen de nosotros, pudiendo evitar picar entre horas. El estudio de la Universidad de Boston analizó a dos grupos de personas que tenían que imaginar dos situaciones diferentes cuando tenían antojos.

No comas, imagina que lo haces

El primer grupo de personas imaginaban que tenían que comer 30 tabletas de chocolate a la vez, haciéndolo tableta por tableta, incluso imaginando cómo llenaban la boca y masticaban cada una de ellas. El otro grupo sólo imaginaban que comían tres pedazos u onzas de chocolate, también una por una, pero era mucho más rápido el ejercicio. Los resultados no dejaron lugar a dudas.

El grupo de personas que imaginaban comer grandes cantidades de chocolate al tener antojos, comieron un 37% menos entre horas que el otro grupo, debido al hecho de imaginar que comían tanto chocolate. Si imaginabas tanto tiempo esto, al final, muchos ya no tenían ganas de comerlo de verdad. El truco está en no dejar de pensar en un antojo cuando lo tengamos, ya que eso provoca que lo deseemos aún más. Lo que debemos hacer es imaginándonos comiendo grandes cantidades de dicho alimento, para saciarnos al menos de forma psicológica.

Los estudios no mienten y probablemente podrás controlar mejor los antojos.