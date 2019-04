Así funciona el preservativo consentido que no podrás abrir sin tu pareja

Un preservativo que sólo podrás utilizar con la ayuda de dos personas

Forma parte de la campaña Placer Consentido de Tulipán

La caja tiene un sistema especial de cierre que sólo se abre a cuatro manos

Preservativo. Imagen: Pixabay

Han pasado casi 30 años de aquel eslogan muy reconocible del 'Póntelo, pónselo', que se convirtió en la primera campaña cuyo objetivo fue prevenir las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el sida. En estos años se han tomado medidas publicitarias y educativas más avanzadas y efectivas, además de mejorarse en gran medida los métodos anticonceptivos. El último es un preservativo que sólo podrás utilizar con la ayuda de dos personas.

Tulipán es una marca de preservativos que recientemente ha querido realizar una campaña bastante interesante de consentimiento al realizar el acto sexual con el lema Placer Consentido: si no es un sí, es un no. Presentan la campaña con un invento bastante original, si bien es poco probable que se llegue a extender. Son preservativos que no se pueden utilizar sin el consentimiento previo de ambas personas, ya que sólo pueden abrirse entre dos personas.

Este pack es tan simple de abrir como entender que si no te dice que sí, es no. #PlacerConsentido pic.twitter.com/KHWyoFmg7L — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 3 de abril de 2019

En realidad es la caja la que tiene este cierre de seguridad, ya que los preservativos vienen en un pack especial que para abrirse necesita cuatro manos. Dos manos deben apretar una especie de botones y otras dos manos deben apretar otros dos botones de diferente color, motivo por el que será muy difícil abrirlo sólo una persona. Obviamente se trata de un invento creado para la campaña, en donde no sólo se hace hincapié en el sexo seguro, sino también en el sexo consentido.

Estos preservativos no llegarán a las tiendas, pero sí que ciertas personas podrán probar el sistema. Y es que como parte de la campaña de esta empresa argentina, está planeado repartir los preservativos de placer consentido de forma gratuita en las calles de Buenos Aires.