Los insultos en alemán son fascinantes (y su traducción no tiene desperdicio)

Algunas palabras parecen a simple impronunciables

No son pocas las palabras que tiran de originalidad

Amigos. Imagen: iStock

Si aprender alemán puede suponer todo un desafío para algunas personas, estos insultos en el mismo idioma no te dejarán indiferente tanto por su pronunciación como significado.

El alemán es uno de los idiomas más peculiares que existen. A no pocas personas les resulta particularmente difícil su pronunciación como escritura. Los insultos son de esas palabras que generalmente tienden a aprenderse en diferentes idiomas y como no podía ser de otra manera, el alemán no iba a ser menos.

Si estáis en plenas clases de este idioma, tenéis pensado viajar pronto a cualquiera de las zonas en las que se hable y con ello ir bien preparados, por lo que pudiera pasar, atentos a la siguiente lista de insultos. Algunos de ellos son realmente ingeniosos, mientras que otros apuestan por la vertiente clásica que todos conocemos. Echad un vistazo por que no tienen desperdicio.