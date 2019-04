¿De verdad limpias a fondo tu hogar? Este calendario incluye hasta las tareas más olvidadas

No todas las estancias necesitan ser limpiadas semanalmente

La cocina es una de las áreas más delicadas y que requiere de atención

Todo por limpiar. Imagen: iStock

No hace falta que limpies la casa de arriba a abajo semanalmente, siguiente una sencilla pauta podrás tener tu hogar en perfectas condiciones utilizando únicamente un calendario.

A todos, en su mayoría, se nos atraganta el limpiar el hogar de forma completa. Y es que aunque hablemos de una casa o un piso, saber que tenemos que pasar por los baños, salón, habitaciones y cocina, entre otras estancias, puede que genere más estrés que inspiración. Pero, ¿sabías que no es necesario que literalmente te dejes las manos y espaldas de golpe en limpiar?

Ciertas zonas de tu hogar pueden limpiarse de manera semanal, mientras que otras requieren tan sólo un trabajo de una vez al mes. A continuación te desvelamos las áreas que podrás tener en cuenta tanto a diario, semanalmente y cada 30 días. Siguiendo este sencillo calendario creednos que jamás volverás a pasar verguenza cuando recibas invitados inesperados en el hogar.

Limpieza Diaria

La cocina es la primera zona que entra en la lista y no es para menos pues hablamos de uno de los lugares que visitarás más a menudo al cabo del día. Entiéndase por limpiar por dejar como nueva la vitrocerámica, fregar los platos, pasar la escoba al suelo o la fregona. No te llevará más de 10 minutos y lo agradecerás día a día.

Utensilios de limpieza. Imagen: iStock

Limpieza semanal

El microondas se ubica en la cocina y aunque ésta debe limpiarse diariamente, el microondas no requiere de tanta dedicación. Bastará con que introduzcas un bol con agua, vinagre y medio limón para dejar el electrodoméstico como nuevo. Cambiar o lavar las sábanas es otra de esas tareas que deberás llevar a cabo cada semana. Sabemos que da cierta pereza en pensar que necesitas quitarlas, lavarlas, dejar que se sequen, guardarlas o volverlas a poner pero ¿y lo bien que se duerme con unas sábanas limpias?

El baño, ese lugar íntimo y que se suma en la larga lista de estancias que más reparo nos da a la hora de limpiar. Debes hacerte el cuerpo que una vez a la semana necesitarás limpiarlo a fondo, tanto váter, suelo, ducha

Limpieza mensual

Si eres de los que tira habitualmente del horno para cocinar un plato de pasta o pizza, deberás acostumbrarte a limpiar el horno al menos una vez al mes, tus platos lo agradecerán. Mismo caso para el frigorífico y aunque no sea de manera completa y a fondo, sí tendrás que pasar un trapo húmedo. Mantener la atención sobre el frigorífico permitirá que los alimentos se conserven mucho mejor. Por último y no menos importante, entre uno y dos meses, deberás tener en cuenta lavar tus almohadas. En ellas se acumula el sudor, saliva y otros fluidos corporales sobre los que, seguro, no te gustaría dormir.