La razón por la que deberías dejar de leer un libro que no te gusta

Dejar de leer un libro y pasar al siguiente es muy sencillo

Aplicar este consejo te hará leer mucho más

Estantería con libros. Imagen: Pixabay

Si tienes varios libros en la lista de pendientes pero estás atascado en el mismo desde hace semanas, tenemos el motivo por el cual no has sido capaz de darle carpetazo.

La lectura está considerada uno de los mayores placeres de la vida. Se nos abre ante nosotros un mundo casi infinito de aventuras en las que sumergirnos, aprender o ampliar nuestros conocimientos. Independientemente de nuestros gustos literarios si hablamos de géneros, todos compartimos un punto en común: ese libro que se nos atraganta y con el que llevamos semanas, algunos meses, atascados.

El que se dé esta situación es más normal de lo que pueda parecer. Puede que el libro comenzara con un buen ritmo en sus primeras 100 páginas, pero poco a poco tu interés en él ha ido decayendo, ya sea por el argumento o porque simplemente te apetece leer otro tipo de libro. No debes obsesionarte con terminar a toda costa un libro. No vas a ser peor lector por ello, en absoluto, pero tal vez si sigues empeñado en seguir con esas páginas que tanto te están costando pasar sólo estés empeorando la situación.

Aplicar el consejo te permitirá leer más libros y centrarte en lo que te gusta

El mejor consejos que vas a encontrar al respecto es sencillo: abandónalo y pasa al siguiente que tengas en la lista. Puede que no te guste en su planteamiento inicial, pero piensa que al igual que haces con una película que ves tranquilamente en casa, o ese videojuego que no termina de convencerte, aplicar este proceso a los libros es algo de lo más natural y que a larga te reportará más satisfacción.

Libros. Imagen: Pixabay

Si abandonas ese libro que no termina de gustarte y con el que cada página se convierte en otra más soporífera, no tengas miedo a tener a mano ese que llevas tanto tiempo queriendo leer, pero que no te lanzabas a la espera de concluir el actual. Es muy importante que en el preciso momento que devuelves un libro a la estantería, cojas tu siguiente opción, el más deseado. De esta manera no detendrás el ritmo de lectura, sino que harás todo lo contrario, leer más. Por supuesto, si se vuelve a dar la situación en la que incluso ese título que tanto estabas esperando se ha convertido en una decepción, no dudes en seguir adelante con otra opción que te parezca más interesante.