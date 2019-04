La piel de esta fruta que siempre tiras, base para receta vegana de moda

Trozos de fruta. Imagen: Pixabay

Dicen que del cerdo se aprovechan hasta los andares pero, en el caso de los veganos, por supuesto, esta frase no tiene mucho sentido. Sin embargo, en muchas recetas veganas también se aprovechan muchas otras partes de frutas y verduras que normalmente desechamos por desconocimiento o por simple comodidad. Por ejemplo del plátano, del que puedes aprovechar todas sus partes. La zona interior es una rica fruta y la piel es el ingrediente principal de una receta vegana que se está poniendo muy de moda.

Melissa Copeland, también conocida como The Stingy Vegan, es una de las blogueras e influencers más conocidas del sector de la alimentación para veganos. En sus redes sociales suele compartir ricas y apetitosas recetas para veganos, con trucos que pocos conocemos en nuestro día a día. ¿Qué puede hacer una persona vegana para comerse una hamburguesa con sus amigos que no lo son? Obviamente debe sustituir la carne de cerdo o ternera por otra cosa y, al parecer, el sustituto perfecto es la cáscara del plátano.

La piel de plátano sustituye al cerdo

Aunque pienses que este ingrediente no es comestible, en realidad bien preparado es un manjar exquisito, y de hecho en Asia suele utilizarse para varias recetas. Además es un ingrediente que tiene mucha fibra y muchas vitaminas C y B6. Son también ricas en potasio y magnesio, así que no sólo estaremos aprovechando comida que de forma habitual no hacemos, también estaremos ingiriendo alimentos realmente nutritivos.

Lo primero que hace es limpiar bien la piel del plátano por fuera y vaciarla con una cuchara por dentro. Se queda sólo con la parte más dura de la piel del plátano, haciendo tiras de pequeño tamaño con la ayuda de un cuchillo o un tenedor. Luego la alinea con salsa vegana de barbacoa, paprika o chile en polvo, y la pasa por la sartén con un poco de aceite de oliva. Acto seguido lo pone en pan de hamburguesa con un poco de col y otros ingredientes naturales. ¡La pinta es magnífica! Dicen todos los que han probado la receta que está deliciosa y más importante, la textura es asombrosamente parecida a la carne de cerdo.