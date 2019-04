Pruebas inequívocas de que nada en Los Simpson es casualidad

Los Simpson es la creación animada más famosa de Matt Groening

Los hemos visto cientos de veces, pero desconocemos sus secretos

Matt Groening también es creador de Futurama y (Des)encanto

Tráiler de Los Simpson La película. Imagen: 20th Century Fox

Son una de las ficciones televisivas más famosas del mundo, seguida por millones de espectadores durante décadas. Hablamos de Los Simpson, esa creación animada de Matt Groening que durante años ha estado presente en nuestra sobremesa. Desde 1989 llevan provocando sonrisas y carcajadas en muchos hogares y, sin embargo, muchos desconocen ciertas curiosidades de imágenes que han visto cientos o miles de veces. Aquí verás algunas de ellas para comprobar que nada en Los Simpson es casualidad.

El precio de Maggie

La más pequeña de la familia Simpson, Maggie, ha sido siempre parte protagonista de la intro clásica de la licencia. En ella podemos ver como Maggie pasa por una caja registradora del supermercado y aparece su precio en la máquina. Esta cifra es el promedio del coste mensual de cuidar un bebé en Estados Unidos según la encuesta de un revista en 1989. En ciertos episodios pueden leerse también otras frases, como life4u$.

El secreto de las intro

Todos los episodios tienen su propia intro, siendo una parte estándar y otra más variable. Vemos la presentación de todos los personajes y, al llegar a casa, un gag cómico en el sillón. Este gag cómico es siempre diferente y en ocasiones es corto y otras veces es más largo. En realidad se trata de una forma de regular la duración del episodio para llegar a un tiempo estándar. Si el capítulo es corto, eligen una intro más larga. Si el episodio será largo, la intro se hará más corta.

Homer y Krusty son iguales

¿Nunca te has fijado en que Krusty el payaso y Homer Simpson son dos gotas de agua? Si eliminamos matices como el pelo y el maquillaje de payaso, vemos como los dos tienen la misma estructura de cara y la misma estructura de cuerpo. De hecho en un episodio Homer se intercambia con Krusty y parecen auténticos gemelos. No es casualidad, por supuesto. Al principio Krusty iba a ser la identidad oculta de Homer. De esta forma Bart si bien no respetaba a Homer pero sí adoraba a Krusty, en algún momento sabría que en realidad eran la misma persona, su padre. Esta idea fue descartada.

La firma de su creador

Aunque no nos hemos dado cuenta, lo cierto es que el creador de la serie firma cada uno de los episodios, y lo hace muchísimo tiempo en pantalla. La clave está en la cara de Homer. Si te fijas en su lateral puedes ver como su poco pelo tiene forma de M y su oreja en realidad es una G. Son las iniciales de Matt Groening, el creador de la serie y de otras ficciones como Futurama y (Des)encanto.

La serie se actualiza

Aunque hemos comentado que Los Simpson mantienen una intro bastante estándar, lo cierto es que la misma ha sufrido cambios y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Por ejemplo, en las primeras temporadas Maggie viajaba en el coche junto a Marge en los asientos delanteros pero, con el tiempo, se pasó a los asientos traseros para respetar las nuevas normativas de seguridad infantil en el coche. ¡Incluso en los nuevos episodio el televisor de la intro fue cambiado por una pantalla plana!