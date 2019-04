Casarte contigo mismo y otras cosas que pensabas que eran ilegales

En algunos estados es legal tener un león como mascota

Utilizar la fuerza física como disciplina, también está permitida

Boda. Imagen: iStock

¿Es legal tener un oso como mascota? ¿Y golpear a los alumnos? Te aseguramos que muchas de las cosas que pensabas que no estarían permitidas en no pocos países son absolutamente legales.

A la hora de viajar a otros países uno de los mejores consejos que podemos recibir es el hecho de conocer sus costumbres, ya que de esta manera podremos errar lo menos posible a la hora de socializar con los demás. Independientemente de que viajes, o no, a otros países que no te quepa la menor duda de que ciertos aspectos que pueden parecerte a simple vista una barbaridad, son totalmente legales.

Sin ir más lejos, ¿sabías que en estados como Massachusetts puedes tener un oso como mascota, o incluso una jirafa si hablamos de Florida? No te asustes si vas por Oklahoma y encuentras a alguien paseando a su león, está permitido tenerlo como mascota. ¿Qué hay de las bodas entre familiares? En no pocos estados es legal que los primos o hermanastros se casen entre ellos, una situación que puede ser chocante para el resto de países. Si piensas que no pueden ir más lejos, espérate a conocer que varios estados ¡hasta permiten las bodas con uno mismo! Ver para creer.

Si hablamos de la educación, en estados como Alabama, Arizona, Arkansas o Texas, entre otros, es totalmente legal que se utilice como medio de disciplina la fuerza física. Desde bofetadas pasando por los clásicos azotes, sin duda un sistema que a pesar de su implementación en el sistema educativo no termina de convencer a todos los padres, o tal vez a algunos sí. En muchos de los estados mencionados emplear este tipo de educación en casa es también legal.

León. Imagen: iStock

¿Quieres enterrar a un familiar en la parte trasera de tu casa? En algunos estados está completamente permitido. Ya sea porque no pueden permitirte un lugar para ellos en el cementerio o simplemente porque desean sentirse cerca de sus familiares hablamos de una de las prácticas que resultan muy habituales. Cambiando un poco de tercio, ¿te imaginas que el calor en tu ciudad es tan sofocante dentro de tu coche que por más prendas de ropa que te quites no dejas de sudar? Tranquilo, posiblemente la ley más increíble en muchos estados no es otra que la de poder conducir completamente desnudo en tu vehículo, sin temor a causarte problemas legales.