Alimentos prohibidos en el espacio

No todos los alimentos pueden adaptarse a las condiciones del espacio y salvar las dificultades que algunas de sus características generan.

La alternativa han sido alimentos similares que no se desintegren en gravedad cero.

Las bebidas carbonatadas tampoco funcionan con gravedad cero.

Astronauta en el espacio. Imagen: pixabay

¿Qué comen los astronautas? Alimentos deshidratados, una pastilla que todo lo tiene, tubos de aluminio dispensadores de carne... La falta de gravedad ha sido siempre uno de los grandes atractivos hipnóticos de la vida en el espacio y fuente de memorables escenas en la retina de todos. Pero, más allá de imágenes, el reto es conseguir una alimentación práctica y efectiva para quien ha de subsistir en el espacio exterior. Y no todos los alimentos pueden adaptarse a las condiciones del espacio y salvar las dificultades que algunas de sus características generan para ser consumidos sin generar dificultades o problemas en el espacio. Aquí descubriremos algunas limitaciones.

PAN

Uno de los básicos más universales no tiene cabida en el espacio. Pero tampoco galletas y otros snacks generadores de migas. Migas de pan -¡o de lo que sea!- colándose por todos los recovecos o interfiriendo con elementos y aparatos sensibles no es lo más deseable. La alternativa han sido alimentos similares, como tortitas, que no se desintegren en gravedad cero. Pero el futuro ya está aquí y pasa por nuevas versiones de pan. Proyectos como "Bake in the Space" buscan masas especialmente diseñadas para hornear pan en el espacio.

SAL

La sal de la vida tampoco está hecha para la vida espacial. Sal, pimienta, especias... todos los aderezos en pequeñas partículas no se pueden manejar sin gravedad; en lugar de caer sobre los alimentos, flotarían libremente alrededor y no sabemos tampoco los estragos que podrían ocasionar colándose por alguna rendija. La alternativa espacial, almacenar todos estos aderezos en líquidos.

REFRESCOS

¿Y qué tal con los populares refrescos? Las burbujas no tienen éxito allá donde falla la gravedad y, sin burbujas, ¿dónde está la gracia de estas bebidas? Cuando a finales del siglo pasado los astronautas probaron los refrescos en el espacio, descubrieron que las bebidas carbonatadas no funcionan con gravedad cero. Coca-Cola y Pepsi quisieron entrar en la guerra de marcas más allá de nuestra atmósfera, pero nada es lo mismo ahí fuera.

ALCOHOL

Cuando allá por los 70, los astronautas quisieron incluir bebidas alcohólicas en su menú, se toparon con el fuerte rechazo de la sociedad. La imagen de un astronauta era y debía ser lo más modélico y ejemplarizante y la idea de una cogorza espacial no parecía encajar en ese modelo. Sin embargo, y, aunque el alcohol está prohibido en el espacio, no lo es por cuestiones morales. El alcohol y otras sustancias volátiles tampoco se comportan como en la Tierra con gravedad cero. Es por ello que no solo las bebidas alcohólicas, sino tampoco colonias, enjuagues bucales, etc. tienen visado para el espacio.

HELADO

Y, de postre... ¿qué más refrescante que un helado? Pero no, no hay congeladores por ahí arriba. Habrá que conformarse con los helados liofilizados.