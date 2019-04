Celebramos el Día del Libro con las mejores alternativas a Juego de Tronos

En los últimos años han destacado muchísimos autores

El género de la fantasía vive una segunda juventud

Con la última temporada de Juego de Tronos en marcha te recomendamos varias alternativas a la saga de George R.R Martin en caso de que no quieras pasar por sus libros pero sí por el género de la fantasía.

No cabe duda de que Juego de Tronos ha revolucionado por completo las series de TV, pero también la literatura fantástica. El género vive una segunda juventud y en la que destacan nombres ya tan populares como Steven Erikson, Brandon Sanderson o Joe Abercrombie. Si te consideras todo un adepto a la obra de George R.R Martin pero no quieres pasar por los libros ambientados en Poniente, te proponemos algunas alternativas igual de interesantes o más. Nada mejor para celebrar el Día del Libro que con una buena dosis de fantasía adulta.

El Archivo de las Tormentas - Brandon Sanderson

Brandon Sanderson es por méritos propios uno de los autores más laureados de los últimos años y que muchos comparan con nada más y nada menos que J.R.R Tolkien. Con casi un libro por año, la obra más ambiciosa de este autor no es otra que el Archivo de las Tormentas, una saga de fantasía en la que tiene cabida desde un original sistema de magia, pasando por entramados políticos, acción y aventura por doquier, todo ello con una construcción de personajes francamente increíble, a la altura de Juego de Tronos. Brandon ha prometido que El Archivo de las Tormentas se alargará nada más y nada menos que 10 libros, de los cuales ya podemos encontrar los tres primeros volúmenes.

Malaz, el Libro de los Caídos - Steven Erikson

El canadiense Steven Erikson también se ha granjeado una gran popularidad en los últimos años dentro de la fantasía gracias a su saga Malaz. Sangre y una trama compleja a la par que adulta son sus señas de identidad. Un mundo que no da un minuto de respiro al lector y que ya desde el prólogo el propio autor nos avisa que "será como lanzarnos desde las alturas a lo más profundo del océano". Malaz puede resultar complicado de leer al principio, nos vemos involucrados en el más completo caos, pero sus hasta ahora más de 10 libros componen una de las historias más increíbles jamás escritas en la literatura fantástica.

Crónica del Asesino de Reyes - Patrick Rothfuss

Patrick Rothfuss parece haber cogido la línea habitual de George R.R Martin en lo que a velocidad de escritura se refiere. El autor de Crónica del Asesino de Reyes no ha terminado la trilogía por ahora, pero no cabe duda de que sus dos primeros libros harán las delicias de los lectores. ¿El motivo? Sus carismáticos y profundos personajes, las inverosímiles situaciones que se dan, todo ello desarrollándose en un mundo único y muy creíble. Una vez comienzas las aventuras Kvothe no querrás leer otra cosa.

Trilogía Mistborn - Brandon Sanderson

Volvemos con Brandon Sanderson y no es para menos pues si El Archivo de las Tormentas puede asustarse con sus 10 libros previstos y más de 1000 páginas por cada uno de ellos, Mistborn es algo más ligero pero no por ello menos impactante. La principal virtud de Mistborn, o Nacidos de la Bruma, es su original e increíble sistema de magia fundamentado en el uso de los metales. Una trilogía fácil de leer, con giros de guión impredecibles y en los que una vez más Anderson ha construido personajes que te dejarán huella.

Trilogía de los Tres Cuerpos - Cixin Liu

La trilogía de los Tres Cuerpos ha sido el último gran fenómeno dentro de la fantasía, más concretamente la ciencia ficción. Las novelas de este autor chino no han dejado indeferente a nadie y es que gracias a la construcción de sus personajes y todo lo que les rodea no han sido pocos los que han comparado la saga con lo visto Juego de Tronos, pero en esta ocasión con la Sci-Fi como gran protagonista. Una opción ideal si quieres descansar de armaduras, criaturas fantásticas y hechizos.