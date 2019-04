¿Dinosaurios construyendo pirámides? Las teorías negacionistas más desconcertantes

Los fans de las teorías conspirativas son también expertos negacionistas

Desde que la Tierra es plana, hasta los dinosaurios en las pirámides

Recreación de dinosaurios. Imagen: Pixabay

El mundo de las conspiraciones es ciertamente un mundillo apasionante con el que pasar el rato y disfrutar elucubrando secretos de países, políticos, científicos o, incluso, otras civilizaciones. Que si la Tierra es plana, que si vivimos entre reptilianos, que si en Roswell se estrelló en los años 40... Existen muchas teorías de la conspiración para todos los gustos y hemos seleccionado algunas de las más famosas y extendidas.

Los fans de las teorías conspirativas son también, en su mayor parte, expertos en el negacionismo. Personas que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda o, simplemente, para intentar probar aquello que ellos piensan pero no es verdad -o no está demostrado-. ¡Estos son los casos clásicos de los negacionistas!

La Tierra es plana

Podemos dar la vuelta al mundo navegando, apreciar la inclinación de la Tierra en el horizonte y hasta tenemos fotografías de nuestro planeta en donde se evidencia que es redondo. Por no decir que prácticamente todos los cuerpos del espacio tienen forma esférica por la gravedad de cada uno de ellos... Sin embargo, para los negacionistas la Tierra es plana y, de hecho, buscan constantemente algunos de sus bordes para probarlo. ¿Habéis visto alguno?

Los dinosaurios, mano de obra en las Pirámides

Las Pirámides de Egipto, las más famosas del mundo antiguo -existen muchas más por todo el mundo-, son una de las grandes maravillas de la humanidad que aún se conservan en un estado decente. No se sabe exactamente cómo hicieron para construirlas, motivo por el que los negacionistas no creen que fueran sólo los humanos. Estos habrían tenido la ayuda impagable de dinosaurios adiestrados para el trabajo, sabiendo que según todas las pruebas la extinción masiva de los dinosaurios data de hace 65 millones de años. Las Pirámides son del 2500 a. C. aproximadamente.

El centro de la Tierra

Como si de una novela de Julio Verne se tratase, muchos piensan que el centro de la Tierra tiene un mundo oculto en las profundidades. Estos mundos estarían habitados por los intraterráqueos, especies humanas y no humanas que se habrían refugiado en el interior de nuestro planeta. Los científicos saben que la Tierra está rellena de minerales y metales en diferentes estados de viscosidad que son los responsables de, entre otras cosas, los movimiento tectónicos. Pero claro, es más divertido pensar en un mundo de fantasía tras la corteza terrestre.