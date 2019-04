Beber dos litros de agua al día y otros mitos falsos sobre alimentación

Existen todo tipo de mitos relacionados con las comidas

Algunos como el agua o la fruta son los más extendidos

Beber agua. Imagen: iStock

Puedes respirar tranquilo con ciertas leyendas urbanas que corren referentes a las comidas, te contamos cuáles son las más extendidas

Algo tan universal como la alimentación ha sido objeto de muchas reflexiones a lo largo de la historia y en todas las culturas. La tradición, la ignorancia, el boca a boca han propiciado que se hayan creado y difundido infinidad de mitos sobre la alimentación y los alimentos que incluso han llegado a condicionar los comportamientos y hábitos de gran parte de la población. Pero ¿qué hay de cierto en esos mitos?

No se debe beber agua en las comidas

Se dice que beber agua con las comidas engorda, pero no hay ningún tipo de fundamento científico en tal afirmación. El agua no aporta calorías. Sí aporta, sin embargo, minerales y electrolitos y es esencial para mantener la correcta hidratación del organismo. Así pues, debemos beber, no importa si el agua se toma antes, durante o después de las comidas.

Comer fruta tras las comidas engorda

Como el agua, la fruta, por su contenido en vitaminas y minerales, es buena en cualquier momento del día, antes o después de comer. Y las calorías que aporta son las mismas independientemente de cuándo se consuma. Lo que sí podemos tener en cuenta es que no conviene concentrar su consumo en las noches, pues supone un aporte extra de glucosa en el momento del día con menor demanda.

Fruta. Imagen: iStock

Dos litros de agua al día

Volviendo al agua, ya dijimos que es elemental para hidratarse. Es por tanto muy beneficioso beber en abundancia, pero no se trata de cuantificar el consumo. La necesidad de agua es variable, cada organismo tiene sus propios requerimientos; dependerá también de la temperatura ambiental, de la actividad que llevemos a cabo en cada momento y de muchos otros factores. Y no olvidemos que no solo el agua sirve para hidratarse. Otros alimentos y bebidas suplen parte de esa necesidad, con lo cual no sería necesario alcanzar el mismo nivel solo con agua.

Dos horas de digestión antes del baño

El gran mito de los veranos infantiles de todos los tiempos es el del corte de digestión. Esas madres que nos obligaban a esperarnos dos inacabables horas antes de entrar al agua en la playa o en la piscina. Efectivamente, puede ocurrir ese temido corte de digestión, que no es otra cosa que la hidrocución o shock termodiferencial. Al pasar de un ambiente caluroso a uno más frío se puede sufrir un síncope por la modificación brusca de la temperatura corporal y ello puede conllevar la pérdida de consciencia, la inhibición respiratoria y circulatoria poniendo incluso en riesgo la vida sobre todo, si eso ocurre estando en el agua. Sin embargo, la relación con el proceso digestivo no es directa. Lo único que hay que hacer es evitar el cambio brusco de temperatura. Si uno entra poco a poco al agua y se va mojando progresivamente, no existe tal riesgo.