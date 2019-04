No serás capaz de identificar ningún objeto de esta imagen

De origen desconocido, una extraña imagen se ha hecho viral. ¿Extraña por qué? En un primer vistazo, cualquiera diría reconocer objetos cotidianos y familiares dispuestos un tanto caóticamente. Pero ¿qué ocurre cuando nos piden que nos detengamos y tratemos de aislar y nombrar uno de esos objetos? Lo que parecían objetos familiares dejan de serlo y resulta imposible identificarlos.

Compartida por @melip0ne a través de Twitter, la imagen ya circulaba en otras plataformas como Reddit o 4chan. Una vez planteado el reto de reconocer alguno de los objetos, muchos fueron los que compartieron sus propias ideas o respuestas, incluso hubo quien se animó a reproducirla con objetos realmente reconocibles.

Superado el desconcierto inicial y tras elucubrar sobre lo que pueda realmente esconder ese batiburrillo de supuestos objetos, es el momento de tratar de descubrir cuál es el origen e intención real de la imagen. Ya circulan varias teorías al respecto.

