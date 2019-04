Los peores robos de la historia: ladrones a los que le salió el tiro por la culata

Algunos robos son dignos de una película cómica

¿A qué ladrón se le ocurre colarse en un chalet y echarse una siesta?

Ladrón. Imagen: iStock

No pienses que todos los robos han salido a pedir de boca como si de una película de Hollywood se tratara, existen casos que literalmente son dignos del género cómico.

Los robos son uno de los géneros más recurrentes en el cine. Gracias a él podemos ver personajes de lo más variado, pasando por situaciones espectaculares. Pero claro, aunque en la ficción suenen muy bien, en la realidad es harina de otro costal, siendo en la mayoría de los casos situaciones de lo más alocadas y carentes por completo de planificación. Hoy vamos a mencionar algunos de los intentos más sonados de los últimos años y que sin lugar a dudas serían dignos de las mejores cintas de robo en clave de comedia.

El ladrón que olvidó su DNI

¿Te imaginas que un ladrón olvidara su carnet de identidad en el lugar donde precisamente pretendía asaltar? Esto fue lo que ocurrió precisamente en un bar de Reinosa. Tras destrozar toda la cristalería, llevarse algunas monedas el ladrón se dejó nada más y nada menos que su DNI. Como ya estaréis imaginando, no tardó en ser cazado.

Un besín, papí; dijo el guacamayo

La venta ilegal de animales es, desgraciadamente, una de las maneras más comunes de trabajar para los grupos organizados. En Torrelavega la Guardia Civil recuperó dos guacamayos que pertenecían a una familia, la cual angustiada no dudó en ponerse en contacto con los agentes. ¿Cómo descubrió la Guardia Civil que efectivamente la familia decía la verdad? Los guacamayos dijeron varias frases en cuanto estuvieron en presencia de la familia: "un besín, papi; a dormir, ¿eh?; además de varios de los nombres de los hijos de los dueños.

Robo. Imagen: iStock

El robo más inútil de la historia

El pasado 2018 saltó la alarma en España ante la llegada de la temida avispa asiática. Algunas localidades tomaron medidas en el asunto para tratar de aportar una solución lo antes posible. Una de ellas, como fue el caso de Castro Urdiales consistía en colgar de árboles y cornisas varias trampas para la mencionada avispa. No sabemos si con el fin de utilizarlo para el hogar o cualquier otro beneficio, pero en la localidad no tardaron en desaparecer hasta 60 trampas. El ayuntamiento no tardó en salir a la palestra para confirmar que la trampa era completamente inútil pasado un mes desde que se exponía debido a la caducidad de la sustancia. Sin duda, un robo de lo más inútil

Hago el robo, pero si puedo me echo una siesta

Si los casos mencionados con anterioridad no te parecen lo suficientemente ridículos, espérate a ver este. En Valencia la Policía Nacional ha localizado a un ladrón que, atentos, se quedó literalmente dormido en la casa asaltada. La familia avisó a la policía tras encontrar indicios de un posible asalto a su chalet, cuando la patrulla entró en el hogar el ladrón seguía durmiendo tan tranquilo en el sofá. Se ve que entrar a robar en una casa es un trabajo de lo más agotador.