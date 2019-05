Guía elemental para empezar a cocinar bien el pescado

Los pequeños trucos necesarios para cocinar pescado

Aprende cómo debes descongelarlo de forma correcta

¿Sabes cómo elegir un pescado fresco en la pescadería?

Pescado cocinado. Imagen: Pixabay

El pescado en general es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, especialmente en un país como el nuestro, casi rodeado por completo por diferentes mares y océanos. En España el pescado, en todas sus variantes, es parte esencial de nuestra alimentación. Pero no todo el mundo conoce los pequeños trucos necesarios en la cocina para que el pescado salga siempre bien.

Quizás pensamos que no sabemos cocinarlo y por ello comemos mucho menos pescado del que deberíamos. Sin embargo, lo cierto es que preparar cualquier tipo de pescado común en nuestras pescaderías es bastante sencillo si seguimos o tenemos en cuenta algunos conceptos básicos. Sigue estos consejos y evita hacer un destrozo en la cocina realizando cualquier pescado:

Elige bien el pescado fresco

¿No sabes qué pescado elegir una vez que estás en la pescadería? Existen algunos trucos para saber cuándo un pescado está fresco o ha sido tratado correctamente, Sus ojos, por ejemplo, deben de ser claros y brillantes, y no estar inyectados en sangre. El pescado fresco suele ser uniforme en todo el cuerpo, sin hendiduras, y su olor no será fuerte. Olerá a mar, pero no a pescado. Si huele demasiado a pescado es que la carne y la grasa ha comenzado a oxidarse.

Siempre a fuego medio

Al contrario que algunos tipos de carnes, el pescado en su gran mayoría debemos cocinarlo siempre a fuego medio. Por ejemplo al freírlo en la sartén, si tenemos el fuego muy fuerte, el pescado se pegará al fondo debido a unas reacciones químicas de sus proteínas. Lo único que conseguiremos es dejar medio pescado en la sartén y tener que frotar como locos el utensilio para limpiarlo.

Se hace bastante rápido

El pescado en general es uno de los alimentos que más rápido se cocina. Obviamente en gustos no está nada escrito, pero un error habitual a la hora de cocinar pescado es dejarlo demasiado tiempo, por lo que secamos demasiado su carne. Un pescado de unos 2 o 3 centímetros de grosor, debería cocinarse en torno a unos 5 o 7 minutos por lado. La carne debe cambiar de transparente a blanca u opaca, pero no debemos pasarnos una vez que cambia de color. Por ejemplo, pescados como el salmón indicarán que ya están hechos cuando empieces a ver líneas blancas en su carne.

Descongela el pescado en la nevera

En muchos casos compramos pescado y por unas cosas u otras, terminamos guardándolo en el congelador. No está mal, si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo. Pero solemos cometer el error de descongelarlo de forma incorrecta, lo que afecta al sabor y a la textura. Nunca lo descongeles metido en agua tibia y, es más, nunca deberías descongelarlo fuera de la nevera. Sácalo con tiempo del congelador y ponlo con un colador y un platito debajo en el frigorífico. Necesitará horas, pero el resultado de la comida será mucho mejor.