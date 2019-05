500 años de la muerte de Da Vinci: Seis inventos que cambiaron la historia para siempre

Leonador Da Vinci tocó categorías muy diferentes a lo largo de su carrera

El que el hombre fuera capaz de volar fue una de sus obsesiones

El Hombre de Vitruvio. Imagen: iStock

El bueno de Leonardo es con facilidad y por mucho una de las mejores mentes que nos ha dado la humanidad, capaz de compaginar su trabajo de artista con el de inventor o científico.

Se hablado mucho de Leonado Da Vinci, se ha escrito aún más sobre el polifacético artista que a la par era capaz de ejercer también como inventor o científico. Y es que el legado de Da Vinci sigue presente siglos después de su muerte. Sus descubrimientos cambiaron por completo la manera de entender ciertas ciencias y no sólo eso, sino que también ayudaron a otras que, muy a posteriori, siguen vigentes en la actualidad.

Da Vinci tenía una obsesión: volar. Durante años trató de idear fórmulas con las que el hombre fuera capaz de elevarse y recorrer los cielos. Aunque a día de hoy podemos recorrer el mundo en avión o cubrir grandes distancias con la ayuda de un ala delta e incluso lanzarnos en picado a decenas de kilómetros y sobrevivir a la caída gracias al paracaídas, fue Leonardo quien tuvo la primera ocurrencia para ello. Da Vinci inventó el primer paracaídas de la historia, con una forma un tanto primitiva, pero cuyo significado es el mismo que encontramos a día de hoy: lanzarse desde grandes alturas y descender sin sufrir daño alguno.

A pesar de que la idea del paracaídas sonara bien, Leonardo quería ir un paso más allá. El hombre tenía que ser el encargado de dirigir el vuelo, controlándolo a su antojo. Es por ello que una de las invenciones más conocidas fue el denominado Ornitóptero. Inspirado por las aves, Leonardo diseñó una máquina que contó con alas, una zona en la que la persona viajaría recostada mientras peladeaba. Gracias al sistema de poleas y varillas también introducido en el invento, el hombre sería capaz de volar. Debido a los materiales de la época, el Ornitóptero cayó en saco roto, haciéndolo prácticamente inservible para aquel entonces.

Maqueta del Ornitóptero. Imagen: Pixabay

¿Sabías que incluso el propio Leonardo Da Vinci creó también el traje de buzo? Aunque Julio Verne fuera casi un adelantado a su tiempo, lo cierto es que Leo dio en el clave con un traje ideado para permitir a los ejércitos sorprender a sus rivales bajo el agua. Aunque la idea sonara más que tentadora, no pasó de un diseño demasiado problemático por elementos tan clave como la respiración.

Leonardo Da Vinci trabajó para numerosas personalidades lo que le abrió un amplio abanico de posibilidades de la hora de reinventarse y desatar la originalidad que llevaba dentro. En uno de los trabajos para el Duque de Milán, Da Vinci sorprendió con un proyecto cuanto menos impactante para la época: el primer tanque. Una mole acorazada prácticamente invencible y que albergaría capacidad para hasta 36 pistolas y 8 hombres. Según los historiadores, Da Vinci cometió un error adrede para evitar así que el tanque fuera imitado por los enemigos en caso de caer en sus manos: las ruedas delanteras y traseras se moverían en direcciones opuestas.

El tanque no fue el único acercamiento de Leonardo a la tecnología militar. Si el anteriormente citado invento hubiera causado estragos entre las filas enemigas, la ametralladora no se quedaría atrás. Como tal no llegó nunca a materializarse, pero el proyecto de Da Vinci incluía nada más y nada menos que hasta 11 mosquetes que dispararían de forma consecutiva, girando sobre ellos mismos para enfriarse.

El sumun de las invenciones de Leonardo Da Vinci lo encontramos con un proyecto que sin lugar a dudas es, a día de hoy, una de las temáticas preferidas para la ciencia ficción: el robot humanoide o androide. Parece impensable que hace 500 años se pensara en la creación de este tipo de proyectos, pero lo cierto es que Leonardo dotó a un gigante de todo tipo de materiales como ruedas, cables y engranajes y que llegó a desfilar por las calles de Milán. ¿Lo mejor de todo? El androide de Da Vinci era capaz de sentarse y mover la cabeza; sin duda tuvo que causar sensación en la época.