Comer de forma emocional, ¿cómo puedes superar este hábito nocivo?

El deseo de comer se origina muchas veces en necesidades emocionales

Nos refugiamos en la comida no para saciar apetito, sino para hallar un cierto alivio

Si el hábito se ha vuelto incontrolable es imprescindible buscar la ayuda de profesionales

Comiendo una manzana. Imagen: pixabay

¿Por qué comemos? Porque tenemos hambre. Parecen una cuestión y una respuesta obvias. Pero no es tan sencillo. Al comer no se trata simplemente de saciar una necesidad fisiológica; el deseo de comer, el hambre en definitiva, también se origina muchas veces en necesidades emocionales. Es lo que se conoce como hambre emocional. El estrés, la ansiedad, las preocupaciones Son muchas las ocasiones en las que nos refugiamos en la comida no para saciar apetito, sino para hallar un cierto alivio. Sin embargo, sabemos que se trata de un alivio temporal y que muchas veces se convierte en un hábito difícil de controlar y que acaba por generar otros problemas de salud o bien enmascara y complica problemas psicológicos o emocionales más profundos.

Comer de forma emocional perjudica en última instancia a nuestra salud. Al ser las consecuencias fisiológicas, como el aumento de peso, el desarrollo de obesidad o de trastornos alimenticios, los más evidentes, muchas veces tratamos de atajar el problema buscando solución a esos problemas asociados. Sin embargo, lo emocional es el origen del problema, así que también es importante tratar esas causas para lograr evitar y superar este hábito dañino. Si el hábito se ha vuelto incontrolable es imprescindible buscar la ayuda de profesionales. Estas son algunas pautas que se pueden seguir para tratar de controlarlo.

ESTABLECER PRIORIDADES

Si nos planteamos si es más importante la gratificación inmediata o cuidar la salud, se restablecerá el orden de prioridades y valores. No hay que dar la alimentación por sentada, hay que ser consciente y tomar decisiones correctas.

CAMBIAR LA RUTINA

Lo primero es reconocer lo que provoca la necesidad de comer y, una vez reconocido, crear otra rutina, en este caso saludable, que pueda sustituir a la comida como respuesta. Si la comida se ha convertido en la respuesta a situaciones emocionales adversas, se trata de reemplazarla por otra, la que sea que funcione en el caso de cada persona. Hay que distraer a la mente con otra actividad. Es importante probar hasta encontrar aquello que pueda producir el efecto satisfacción en cada uno.

PLANIFICAR

Una buena solución para comer con consciencia es planificar las comidas, semanalmente, por ejemplo, en un momento en que se esté emocionalmente estable. Así se evitarán los atracones como respuesta indeseada en los momentos bajos. Fundamental también, no hacer la compra sin planificar ni en momentos de estrés, ansiedad o simplemente de hambre. Tenderemos a buscar gratificaciones inmediatas que se salen de o planificado, con lo que es más fácil perder el control.

NO DEJARSE LLEVAR

La mente a veces nos traiciona. Así que hay que dejarse llevar por el primer pensamiento. Al sentir el impulso de comer, planteémonos si nos tomaríamos una manzana. Si la respuesta es negativa, no se trata de verdadera hambre, sino de hambre emocional, así que hay que buscar alternativas que sacien esa necesidad de estimulación.