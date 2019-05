La evolución del abecedario: un paseo de 3800 años desde los egipcios hasta hoy

La escritura es mucho más antigua que el propio alfabeto

El primer alfabeto formal conocido surgió en Egipto

Ha sido una larga evolución de unos 3800 años desde los jeroglíficos

Letras en madera. Imagen: Pixabay

Hoy en día, las letras forman parte de nuestra vida de un modo casi inconsciente, tanto que rara vez nos cuestionamos desde cuándo están ahí o por qué son como son. En la cultura occidental, el alfabeto latino es el más extendido, pero la escritura es mucho más antigua que el propio alfabeto.

El primer alfabeto formal conocido surgió en Egipto, a partir de los jeroglíficos del Sinaí, en torno al año 2000 a. de C. Tanto los sistemas alfabéticos griego como latino surgieron después, tras evolucionar y cambiar a través de las influencias de las diferentes culturas. Los griegos tomaron las mismas letras del alfabeto fenicio -que solo representaba las consonantes-, adaptándolas a su lenguaje y, más tarde, también los romanos adoptaron una variante del alfabeto griego a través de los etruscos.

Ha sido una larga evolución de unos 3800 años desde aquellos dibujos o pictogramas jeroglíficos que representaban ideas, en muchas ocasiones con formas de la naturaleza: personas, peces, animales, el mar Las formas se han ido simplificando y transformando a lo largo de la historia, sin embargo, resulta curioso poder reconocer el origen en algunos caracteres o ver cómo en algún otro es prácticamente imposible detectar la más mínima similitud.

3800 años de evolución

No es sencillo explicar cómo se ha ido fraguando esa evolución, pero Matt Baker ha resuelto el reto de manera magistral con una infografía de la evolución del alfabeto. El diseñador lo ha incluído dentro de un proyecto en la plataforma Kickstarter que pretende recopilar los sistemas de escritura de todo el mundo, Writing Systems of the World.

Con un importante bagaje como docente a sus espaldas, Matt Baker es consciente de que los alumnos aprenden mejor con el apoyo de gráficos y otro material visual. A través de su plataforma UsefulCharts, facilita infografías con contenidos sobre historia, ciencia, geografía y otras áreas de conocimiento. La infografía sobre la evolución del alfabeto que se ha hecho viral últimamente es una muestra más de su trabajo y sintetiza de manera visual y comprensible los cambios en la evolución de los alfabetos en la historia y a través de las culturas, desde las raíces protosinaíticas de hace 3800 años hasta el alfabeto latino actual.

Ante el éxito cosechado por su trabajo y tras la publicación de la versión original impresa, el diseñador ha divulgado la evolución del alfabeto latino permitiendo su descarga gratuita para dar a conocer su obra.