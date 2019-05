No son imágenes de Star Wars; es el amanecer y el atardecer en Marte que ha compartido la NASA

Ya hace un año tuvo lugar finalmente el lanzamiento con éxito de la InSight, misión de la NASA que colocó un módulo de aterrizaje en Marte para estudiar la estructura interna del planeta rojo. Se trata de un robot geofísico dotado de instrumentos de alta tecnología que permite estudiar la temperatura, actividad sísmica y estructura de Marte.

Si bien el objetivo primario de la sonda espacial InSight es aprender sobre la evolución geológica de Marte para así comprender mejor la de todos los planetas rocosos del sistema solar (incluida La Tierra) y la Luna, la misión también es fuente de otras curiosidades que nos acercan a todos a la vida en otro planeta.

Entre esas curiosidades, la NASA da a conocer las estadísticas de temperatura, viento y presión del aire registradas en el planeta rojo a través de una herramienta pública. Los llamados TWINS, dos brazos sobre la plataforma de instrumentos del aterrizador, proporcionan un conjunto de instrumentos meteorológicos desarrollado por el Centro de Astrobiología en Madrid que son los que facilitan esas mediciones continuas de la temperatura del viento y del aire. No dejan de sorprender las extremas temperaturas que la sonda soporta a diario, alcanzando temperaturas mínimas de hasta 95 grados bajo cero.

Just a blissful day on #Mars as feathery clouds roll by me and the Sun shines on the horizon.



