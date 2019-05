Así es la cabaña sostenible del futuro en la que desearás pasar los veranos

La cabaña es totalmente funcional y cuenta con todo lo necesario

Nolla, nombre que recibe, puede transportarse a cualquier parte

Cabaña. Imagen: iStock

Las cabañas siempre han sido uno de los grandes sueños de los más jóvenes, pero a diferencia de los diseños clásicos, este modelo es perfectamente funcional además de ser ecológica.

Puede que el nombre de Robin Falck no os suene a nada, pero creednos que tal vez en unos años dará de qué hablar. Este joven finlandés ha sido nominado a Edificio del Año por la construcción de Nolla, una cabaña totalmente ecológica y funcional. Desde pequeños siempre hemos soñado con tener una casita del árbol o una cabaña. Robin ha hecho ese sueño realidad de una manera espectacular y que por supuesto respeta el medio ambiente.

Nolla es una pequeña cabaña que apenas mide 10 metros y cuyo diseño bebé de las famosas casas finlandesas denominadas Kesämökkis, viviendas de reducido tamaño y que se utilizaban más concretamente para pasar el verano. En ella encontrábamos lo justo y necesario para dormir, cocinar, etcétera; pero con la particularidad de que todos y cada uno de sus elementos están fabricados en materiales reciclados como fibra residual, materiales ecológicos como el bambú o el lino.

No sólo eso, una de las grandes ventajas de Nolla es su facilidad para ser transportada a cualquier parte, pudiéndose instalar en todo terreno que se nos ocurra, y además sin tornillos. No hay que olvidarse que la propia energía de la cabaña se genera por los paneles solares incorporados también en su tejado. Su creador quería reflejar que el interior no es realmente lo importante y destacable, sino el exterior.

El resultado como estáis viendo es simplemente alucinante, una cabaña totalmente ecológica, funcional y que sería para muchos un lugar ideal en el que pasar unas vacaciones.