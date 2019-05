¿Temeridad o fake? Esta surfista acompañando a un tiburón divide a las redes

El vídeo no ha dejado a nadie indiferente en las redes sociales

Detalles como la ausencia de la cola ponen en tela de juicio su veracidad

Gran tiburón blanco. Imagen: iStock

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo que, sin lugar a dudas, a más de uno le pondrá los pelos de punta.

Los tiburones son una de las criaturas marinas más fascinantes, pero también una de las responsables de causar auténticas pesadillas. No han aparecido en internet pocos vídeos relacionados con ataques de tiburón o escuálidos que se acercan más de la cuenta a las playas, pero en las últimas horas un vídeo ha puesto patas arriba las redes sociales.

La cuenta de Instagram brothers_marshall ha publicado un vídeo en el que podemos ver a la surfista Britlyn Coleman acariciando nada más y nada menos que un tiburón de grandes dimensiones, tratando con ello y sin ningún tipo de temor llevarlo mar adentro.

El vídeo ha corrido como la pólvora por foros y redes sociales, no es para menos dada la situación. No obstante y a pesar de la espectacularidad de las imágenes, la comunidad se encuentra actualmente dividida por la veracidad del vídeo, con varios detalles que no han pasado por alto.

Los que han creído fervientemente en la situación de Britlyn y el tiburón temen ahora que esta práctica se convierta en algo habitual de las playas, el tratar de acercarse a un escuálido para acariciarlo. Por otro lado, los que aseguran que el vídeo es fake establecen que en ningún momento el tiburón muestra su cola, algo imposible. ¿Pérdida de la misma? De ser así, ¿por qué no hay sangre en el agua? Vosotros tenéis la última palabra.