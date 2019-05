¿Por qué las manecillas de los relojes giran hacia la derecha?

El primer reloj mecánico consta data del siglo XIV

En la Edad Media se siguió utilizando el sistema de reloj de sol

Reloj. Imagen: iStock

Más que aplicar un método infalible, la respuesta a esta cotidiana pregunta tiene una solución más lógica de lo que pueda parecer a simple vista.

En algún momento seguro que te has preguntado por qué las manecillas de tu reloj de pulsera, o el que tienes colgado en la pared de la cocina por ejemplo, giran hacia la derecha. Una pregunta que no hace falta recurrir a una ciencia compleja y no apta para todos a la hora (nunca mejor dicho) de obtener una respuesta.

Durante las siguientes líneas haremos varios viajes en el tiempo. Cuando en el siglo XIV se introdujeron por primera vez los relojes mecánicos, sus manecillas ya giraban hacia la derecha. Pero, ¿por algún motivo en especial? Tenemos que remontarnos hasta nada más y nada menos que 3.500 A.C para ver los primeros relojes sobre la faz de la tierra. Son más concretamente los Antiguos Egipcios y Babilonios los responsables de que hoy todos los relojes con manecillas giren hacia la derecha. Y es que esos primeros relojes de sol más tarde daría paso 1.500 A.C a otras versiones mucho más precisas.

Reloj de sol. Imagen: iStock

¿Qué tienen en común unos y otros relojes de sol? Esas sombras a modo de manecillas se movían hacia la derecha. Su funcionalidad y efectividad fue tal que siguieron siendo muy utilizados en toda la Edad Media. Es por ello que en el siglo XIV y que anteriormente citamos como el que dio origen a los relojes mecánicos, decidieron seguir empleando la misma fórmula que sus antepasados.

Sirva como dato curioso que la expresión 'giran en el sentido de las agujas del reloj' o 'en el sentido contrario de las agujas del reloj' no apareció hasta pasado mediados del siglo XIX. Frases que desde entonces hemos utilizado para referirnos a la dirección estándar de rotación.