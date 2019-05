Los mejores memes del último capítulo de Juego de Tronos (Alerta Spoilers)

El episodio pone punto y final a una serie mundialmente premiada

Como era de esperar, no todos están contentos con el final

Daenerys. Imagen: HBO

Como ya nos tienen acostumbrados de la primera temporada, los fans de Juego de Tronos no han decepcionado a la hora de crear todo tipo de memes.

Juego de Tronos ha terminado. Con el sexto episodio de la octava temporada emitido la pasada madrugada, HBO ponía punto y final a una serie que ha hecho historia, pudiendo encontrar en EcoTeuve un completísimo análisis del episodio. Como no podía ser de otra manera ante un evento de estas características, los fans no han decepcionado a la hora de crear todo tipo de memes y bromas en base a los acontecimientos del episodio.

No hace falta decir que las siguientes líneas contienen todo tipo de spoilers referentes al capítulo. No es para menos pues hablamos de la conclusión de Juego de Tronos, una serie que ha estado con nosotros la friolera de ocho años. Desde las escenas más simbólicas del episodio, pasando por momentos que no han dejado a nadie indiferente.

El final de Juego de Tronos no ha dejado a nadie indiferente

El último capítulo de Juego de Tronos dará mucho de qué hablar durante los próximos días y seguramente meses. Y dicho sea de paso también, los memes harán su trabajo al respecto, pues algunos de ellos ya pueden ser considerados auténticas joyas de la comedia.

Arya se fue a descubrir América, estoy seguro que mato a Cristóbal y uso su rostro (?#GameOfThrones pic.twitter.com/uAXhbw5z0B — Zurdo ???? (@NahuelQuemero96) 20 de mayo de 2019