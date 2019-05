Día del Orgullo friki: el test que te dirá si mereces celebrar este día

Algunas preguntas pondrán a prueba tu lado más friki

El día se escogió en conmemoración al estreno de Star Wars en 1977

StormTrooper. Imagen: iStock

El día 25 de mayo es el día internacional del orgullo friki. En esta fecha, fanáticos de series y sagas emblemáticas presumen con orgullo sus gustos. El día se escogío como conmemoración al estreno de la primera entrega de Star Wars el 25 de mayo del año 1977, y actualmente es la fecha en al cual cientos de eventos y ferias abren sus puertas para que nadie se quede sin celebrar el día de más estima para frikis de todo el mundo.

Muñecos, disfraces e incluso comida en representación de sus series favoritas, un friki no pone límites a su fanatismo. Gracias a las plataformas de streaming que no paran de sacar películas y series de culto e incluso con el estreno de nuevas películas de sagas clásicas, el mundo friki está mas vivo que nunca. Esto hace que muchos se consideren frikis pero ¿lo son realmente?. No te quedes con la duda, haz este test para saber si eres un friki auténtico.