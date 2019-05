Jamón, siesta, capuchino... ¿De dónde proceden las palabras más usadas en español?

¿De dónde proceden las palabras más usadas?

Descubrimos el origen de algunas palabras que usas diariamente

Siesta significa "sexta hora", de una costumbre romana

El español está lleno de palabra únicas que sorprenden a todo aquel que quiere aprender nuestro idioma. Nosotros lo utilizamos en nuestro día a día, sin límite alguno. Lo hablamos de forma natural sin pararnos a pensar en las palabras en sí que usamos o la cantidad de veces que las utilizamos. Hay palabras sin las cuales no podríamos vivir pero que en la realidad no sabemos nada de ellas.

No somos conscientes de lo antiguas que pueden ser, dónde han nacido ni cómo se han desarrollado hasta llegar a su forma actual, es decir, no sabemos nada de su etimología. Esta ciencia nos enseña el origen y la historia de las palabras, datos que muchas veces son sorprendentes y que no teníamos ni idea de ellos.

El origen de algunas palabras muy usadas

Capuchino

El nombre de uno de los cafés más populares tiene origen italiano y alemán. La palabra significa capucha y nació al asociar el color de los hábitos de los monjes capuchinos con el color del café. La primera vez que se habló del capuchino fue en 1790 en Viena con el nombre "Kapuzinerkafee" y desde aquella la palabra fue evolucionando hasta conocerlo con el nombre actual.

Hándicap

Esta palabra proviene de la expresión inglesa "hand in cap". Esta expresión viene de un juego del siglo XVII en el que se metían premios en una gorra y los jugadores, tenían que decir si el premio era justo o no. Los jugadores estaban regulados por un árbitro que se aseguraba que el juego fuera justo y equitativo. Con el tiempo esta expresión se generalizó a todos los juegos y pasó a significar "poner en desventaja" ya que para hacer que los juegos fueran igualitarios ponían en peor condiciones a los mejores deportistas. Actualmente esta palabra sigue teniendo el mismo significado pero está generalizada a todos los campos.

Aguacate

El origen de la palabra aguacate puede que sea el más sorprendente de todos. Proviene de la palabra "ahuacatl" del antiguo idioma de la zona de México náhuatl y significa testículo. Puede que fuera bendecido con este nombre pues su similitud en la forma sobretodo cuando lo vemos colgado del árbol por parejas como es lo normal o simplemente para darle un toque de humor al fruto.

Salario

Como todos intuimos la palabra salario proviene de la palabra sal. Antiguamente el sal se consideraba como un producto de gran valor. Se usaba para conservar alimentos, para curar heridas e incluso como forma de pago. De ahí nació la palabra salario y con el paso del tiempo se fue generalizando para indicar cualquier forma de pago que reciben los trabajadores a final de mes.

Whisky

Esta bebida alcohólica fue bendecida con el nombre en latín "aqua vitae" por los monjes medievales que significa "agua de la vida". Sin embargo, al pasarlo al gaélico cambió a llamarse "uisce beatha". Tiempo después el término "uisce" pasó a "usqua", evolucionando a su vez en la palabra "uisky" con el paso de los años. Finalmente, la palabra siguió desarrollándose hasta llegar desde ahí hasta la palabra actual "whisky".

Jeans

La palabra "jeans" tiene origen europeo, más específicamente italiano. En la ciudad de Génova, se fabricaba un material duradero y difícil de rasgar. A todo aquel quien llevará prendas de ese material se los llamaba jeans, es decir, originarios de Génova, y de ahí nació el nombre. En la actualidad también es popular el término "denim" y la verdad que tiene un origen similar pero en este caso la palabra indicaba la procedencia de las prendas de la ciudad de Nimes.

Siesta

El origen de esta palabra es curiosa. Procede del latín y, en realidad, significa "sexta hora". En la época romana los días de dividían entre la salida del sol u la puesta de sol en dos partes u 12 horas. La sexta hora era la mitad del día, justo cuando más apretaba el sol, momento en que se realizaba un pequeño sueño después de comer. Por tanto se le denominó siesta a ese pequeño sueño que se tomaba a esas horas.

Jamón

En realidad el nombre de este rico manjar proveniente del cerdo, procede de otro animal, la gamba. El primer origen es Kampé, que en griego significa articulación, y fue tomada por el latín como Camba para referirse a pierna. Los italianos la cambiaron a Gamba, pero no es el animal, ya que significa pierna en italiano. De Gamba los franceses pasaron a Jambe (también para referirse a pierna) o jambon para la pierna del cerdo. En España la recogimos como Jamón para nombrar la pata del cerdo curada.