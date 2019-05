Síndrome del Trabajador Quemado: ¿Qué es esta enfermedad reconocida recientemente por la OMS?

La OMS ha registrado el Síndrome del Trabajador Quemado

Quizás lo has sufrido durante tu vida laboral

Agotamiento y pérdida de productividad en el trabajo

Empleado desesperado. Imagen: Pixabay

Las enfermedades y los síndromes psicológicos no dejan de registrarse y recogerse para posteriormente ser analizados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y catalogarlos como enfermedad en algunas de las categorías. Por ejemplo, hace poco finalmente aceptaron la adicción a los videojuegos como un posible trastorno mental. Pero en esta ocasión hablaremos de otro trastorno, el Síndrome del Trabajador Quemado.

También conocido como Burn Out, el Síndrome del Trabajador Quemado no es un trastorno psicológico que se conozca en todo el mundo, aunque sin duda hemos podido sufrirlo en alguna ocasión durante nuestra vida laboral. Este trastorno se presenta sólo en el lugar de trabajo, y lo hace con síntomas como un agotamiento crónico, falta de energía en el puesto de trabajo o disminución de la productividad. Todos estos síntomas sin ningún motivo aparente u otra enfermedad que pueda causarlos.

¿Agotamiento crónico en el trabajo?

La Organización Mundial de la Salud reconoce a partir de ahora estos síntomas como una enfermedad laboral, formando ya parte de la guía de 55.000 enfermedades o causas de muerte de la OMS. Se trata de una especie de estrés, aunque sólo en el lugar de trabajo, que no salta a ningún otro ámbito en la vida personal. "Es un síndrome conceptualizado como resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito", describe la organización.

Los síntomas "no deben aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida", recuerda el texto oficial. La OMS indica algunas exclusiones, como el trastorno de adaptación, trastornos asociados con el puro estrés o el trastorno de ánimo. Así que si alguna vez has sentido estos síntomas únicamente en el lugar de trabajo, con un agotamiento crónico y una pérdida de productividad irreparable, probablemente sufras el Síndrome del Trabajador Quemado o Burn Out.