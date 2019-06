El homo sapiens sigue evolucionando; así se está adaptando nuestro cuerpo

La evolución del ser humano se ha acelerado en los últimos 10.000 años

Nuestra especie será muy diferente dentro de miles o millones de años

Nuestro cerebro tiende a encoger en lugar de expandirse

Cadena de ADN. Imagen: Pixabay

El Homo Habilis es la especie más antigua del género Homo, habitando el planeta hace 2,4 millones de años, descubriendo sus restos fósiles en Tanzania. Desde que el Habilis habitó el planeta, el ser humano ha evolucionado mucho, llegando a la especie actual Homo Sapiens Sapiens. Nuestro cuerpo y nuestra mente ha ido evolucionando, de tal forma que hemos perdido algunas capacidades y ganado otras. Por ejemplo, hemos perdido la usabilidad de los pies, pero hemos ganado mucho en capacidad mental. Nuestro cuerpo sigue evolucionando.

Han pasado millones de años de evolución y nuestro cuerpo ha cambiado mucho. Por supuesto, la evolución no es algo que se pueda cambiar, y nuestra especie va evolucionando y adaptándose al entorno y a nuestras exigencias. De hecho, está comprobado que en los últimos 10.000 la evolución de nuestra especie se ha acelerado, creando más mutaciones de nuestros genes.

El gen para beber leche

La leche no es un alimento tomado en todas las partes del mundo de forma habitual y, de hecho, los humanos habíamos perdido la capacidad de digerir la lactosa desaparecía según crecíamos. Pero desde que domesticamos vacas u ovejas y ganamos la posibilidad de beber leche, uno de nuestros genes mutó para poder digerirla. Este gen se identificó en 2002 en humanos europeos que vivían hace 5 o 6 mil años. Esta mutación genética es transmitida ahora por el 95% de los descendientes del norte de Europa.

Nuestro cerebro será más pequeño

Aunque de forma general se cree que un cerebro más grandes es sinónimo de mayor capacidad, lo cual no es erróneo en cierto sentido, la verdad es que en los últimos 30.000 años el ser humano ha perdido volumen en su cerebro. Una de las teorías más establecidas de este descenso del volumen de nuestro cerebro, es que se está volviendo más pequeño ya que un cerebro más reducido es más eficiente, y no porque nos estemos volviendo tontos. Otras teorías también afirman que un cerebro más pequeño nos volverá seres menos agresivos. Parece que nuestro futuro no es terminar como seres de estilo extraterrestre, al contrario de lo que se creía.

No tendremos muelas del juicio

Nuestras evoluciones anteriores tenían una mandíbula más fuerte para masticar raíces, hojas, desgarrar la carne, etc. Por este motivo hemos heredado un tercer conjunto de molares, las conocidas como muelas del juicio. Hoy en día nuestra alimentación no requiere de una dentadura tan fuerte, puesto que la comida es blanda y la podemos cortar con utensilios, por ello cuando salen no tienen espacio en la boca. Aproximadamente el 35% de la población nace sin muelas del juicio y muchos estudios aseguran que terminarán por desaparecer.