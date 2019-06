Este diamante no se mueve, es una ilusión óptica que te traerá de cabeza

En el mundo de las ilusiones ópticas podemos encontrar auténticas maravillas, la última de ellas ha logrado hacerse viral en Twitter y ha sido bautizada con el nombre de Diamante Perpetuo.

Gracias a las redes sociales hemos podido descubrir todo tipo de ilusiones ópticas, uno de los temas perfectos para la viralidad en internet. Desde zapatillas que puedan parecer de un color para unas personas y de otro para el resto, pasando por la combinación de sencillas líneas que pueden dar lugar a increíbles ilusiones.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC