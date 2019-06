¿Quieres "acompañar" a la NASA en su próximo viaje a Marte? Ya es posible

Si quieres poder presumir de que has estado en la superficie marciana, la NASA te lo pone francamente fácil gracias a una propuesta cuanto menos curiosa para su próxima misión Mars 2020.

El plan para llevar al hombre a Marte todavía sigue viento en popa. No obstante, no hace falta que tengas conocimientos de aeronáutica o astronomía para poder decir que has 'estado' en el planeta rojo. La NASA ha iniciado una interesante y atractiva propuesta de cara a Mars 2020, tal y como han comentado desde la cuenta de Twitter del Curiosity.

Se trata de una tarjeta de embarque digitalizada y que podrá poner nuestro nombre en nada más y nada menos que la superficie de Marte. '¿Quieres unirte a mi en Marte? Envía tu nombre a la superficie del planeta rojo con la NASA en la próxima exploración, Mars 2020'; explican en el tweet. La solicitud está abierta hasta el próximo 30 de septiembre, siendo julio de 2020 el año en el que despegue rumbo a Marte con llegada en febrero de 2021.

