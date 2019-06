Revisa tu trastero; si encuentras una figura de ajedrez como esta podrías ser millonario

Muchas veces no sabemos realmente lo que tenemos en nuestro trastero. Tenemos guardadas desde cosas de nuestra infancia hasta cosas que pertenecen a nuestra familia desde hace generaciones. Si te pones a buscar en tu trastero es muy probable que te encuentres objetos que no has visto nunca, cosas que pueden ser verdaderas reliquias y con las que, con suerte, podrás conseguir llevarte a casa una buena cantidad de dinero.

Eso fue lo que le pasó a una familia escocesa. Esta familia estaba en su casa realizando una limpieza general de su trastero y les llamó la atención varios objetos que tenían guardados, incluido una antigua pieza de ajedrez que habían adquirido por solamente un euro en un mercadillo en el año 1964. Esta figura y otros objetos fueron enviados al experto en antigüedades Alexander Kader y fue en ese momento cuando descubrieron el valor real de la pieza.

Esa figura que guardaban en el cajón desde hace años era una de las 93 piezas de un antiguo juego de ajedrez tallado en marfil de morsa de entre 1150 y 1200, es decir, de la era de los vikingos. Este juego que incluso salió en la primera entrega de la saga de Harry Potter, lleva expuesto desde 1831 en el Museo Británico, fecha en la cual se encontró en una duna del área de Isle of Lewis (Escocia). Sin embargo, faltaba una pieza que era la que tenía esta familia en su casa.

The #LewisChessmen are so-called as they were found buried on the Island of #Lewis in 1831. Carved in Norway between 1150 & 1200, they are made from walrus tusk & ivory. On 3rd June #Sothebys announced one of 5 missing pieces, a warder, had been found. #FolkloreThursday pic.twitter.com/rr37yEdhdl