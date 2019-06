¿Cómo ganarse la confianza de un perro que no te conoce? Los veterinarios tienen la respuesta

Hay que tener en cuenta ciertos aspectos al acercarnos a un perro desconocido

Acariciar la cabeza a un perro desconocido es un gesto 'violento'

Gesto con perro. Imagen: iStock

A todos nos ha ocurrido en la alguna ocasión el querer acercarnos a un perro que no conocemos, pero no hemos obtenido la respuesta adecuada; gracias a este útil consejo podrás saber a la perfección la manera correcta en la que ganarte el cariño del can desde el primer minuto.

No importa si es el perro de un amigo, un desconocido o simplemente has tenido el infortunio de encontrarte a un can abandonado. Acercarse a un perro no es tarea fácil en lo relacionado con ganarte su confianza. El veterinario Uri Burstyn ha dado la respuesta para que, independientemente de la situación, podamos acercarnos al perro sin temor a una reacción negativa.

El primer y más importante paso es acercarnos al perro a su misma altura, es decir, en cuclillas. Logrado este paso, muy conocido a día de hoy y que solemos aplicar en la mayor de las situaciones, el veterinario no recomienda en absoluto pasar a tocar la cabeza del perro en cuestión. Este es otro de los gestos más extendidos y que sin embargo no se recomienda. ¿El motivo? Hablamos de una acción de denominación y que para un perro que no nos conoce estará restringida a su dueño.

Perro con su dueño. Imagen: iStock

Uri recomienda en este caso, una vez estamos a la misma altura que el perro, ofrecer nuestra mano con los dedos recogidos hacia abajo. El can la olerá, familiarizándose con nosotros y dando un paso más en la muestra de confianza. Por último y no menos importante, una vez haya terminado de olfatear la mano, podemos tocar al perro. Eso sí, de momento sólo en la parte inferior del mentón. Si el animal es receptivo podremos continuar con el cuello o el costado. Si mueve la cola alegremente, enhorabuena, ya te has ganado su confianza.