Así fue la inundación más surrealista a ritmo del tema de Titanic

La banda aprovechó la situación para interpretar el conocido tema de Titanic

El centro comercial comenzó a inundarse debido a problemas en el techo

Titanic. Imagen: iStock

En el recuerdo nos quedará la emblemática banda de música de la película Titanic y que ahora, por motivos del azar, ha recreado el tema más conocido a la par que dramático en un centro comercial.

El acontecimiento ha tenido lugar en Guadalajara, México. En el centro comercial Plaza Patria ubicado en la ciudad, varios usuarios fueron testigos de cómo el edificio se inundaba poco a poco. ¿El motivo? Un techo en un mal estado fue el causante de que se filtrara el agua.

Una situación que puede ocurrir en cualquier establecimiento u hogar algo descuidado, nada fuera de lo normal. Lo curioso del asunto es cómo una orquesta que se encontraba en el centro comercial aprovechó la ocasión para interpretar nada más y nada menos que el tema de Titanic.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I'M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 de junio de 2019

Como cabría esperar los visitantes no tardaron en sacar sus móviles para grabar el surrealista momento en el que la banda interpretó a la perfección el ya conocido tema My Heart Will Go On de Celine Dion. La situación, desde luego, no podía ser más idónea. Por supuesto el tweet no tardó en hacerse viral.