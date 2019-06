Vacuum Challenge: el peligroso reto viral que consiste en envasarse al vacío

Consiste en envasarse al vacío, pero tiene cierto peligro

Este reto viral se ha iniciado en la aplicación Tik Tok

Aspiradora. Imagen: iStock

Los retos virales están a la orden del día en las redes sociales y de vez en cuando algunos se ponen de moda. La gran mayoría son retos inofensivos y divertidos, como es el caso del 'Ice Bucket Challenge' o el 'The Floor is Lava', si bien en algunos casos se ponen de moda retos un tanto peligrosos. El que ahora arrasa en redes sociales es conocido como #VacuumChallenge y es de los primeros, de los divertidos.

¿Alguna vez has envasado un alimento al vacío? Seguramente lo hayas hecho o has visto como algún familiar lo hace para conservar ciertos alimentos. El reto Vacuum Challenge consiste en envasarse a uno mismo, aunque obviamente de una forma no peligrosa y que todos podemos hacer en casa, si bien hay que tener cuidado para evitar posibles sustos. Obviamente se trata de algo absurdo que no haríamos si no se estuviera viralizando en las redes sociales, como la mayoría de retos.

Vacuum Challenge consiste en envolverse en uno de esos sacos o bolsas de basura enormes, en las que cabe perfectamente un cuerpo humano. Nacido en Tik Tok, conocido anteriormente como Musica.ly, las personas deben dejar su cabeza fuera de la bolsa y meter por el agujero de la misma el tubo de la aspiradora. Si la bolsa no está rota y no tiene ningún tipo de fuga, cuando la aspiradora se encienda retirará todo el aire del interior de la bolsa.

El resultado es que la bolsa se pegará al cuerpo, debido a que ya no hay aire en el interior de la misma. Recuerda que la cabeza debe estar fuera de la bolsa, sino es posible que nos quedemos sin aire y llegue a ser peligroso. Por ello es recomendable realizar este reto siempre con la supervisión de otro adulto. El reto lo empezó un conocido usuario de la aplicación llamado Carson skiiinyboiii, pero ya están circulando gran cantidad de vídeos en las redes sociales en donde adultos y adolescentes copian este reto.