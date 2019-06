¿Todas las mujeres tienen una peca en la muñeca? La respuesta está en Twitter

Las redes sociales son el medio perfecto para que los usuarios puedan desahogarse y publicar sus pensamientos y sus propias opiniones. Esto hace que muchas veces se generen todo tipo de debates e historias únicas que se vuelven virales y que sirven de entretenimiento para gran parte de los usuarios.

Sin embargo, no todo son debates y discusiones en las redes, en ocasiones las redes sociales sirven para realizar todo tipo de descubrimientos. Lo que creíamos que era una cualidad única que sólo nosotros teníamos, se convierte en una característica que comparten muchas personas en el mundo.

Eso fue exactamente lo que pasó gracias a la usuaria de Twitter, Aaryn Whitley. La usuaria nunca pensó que uno de sus tweet llegaría a dar la vuelta al mundo y hacer que miles de mujeres le hayan respondido haciendo de este mito toda una realidad.

La usuaria preguntó si todas las mujeres tienen un lunar en la muñeca o si se trataba de un mito y para su sorpresa lo que en un principio era una simple pregunta se convirtió en una fuente de imágenes de mujeres de todo el mundo corroborando este hecho.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj