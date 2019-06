Sarah, Harriet y otros nombres prohibidos en el mundo

La elección del nombre es una de las decisiones más complicadas

Ciertos nombres no están permitidos en según qué países

Nombres. Imagen: iStock

Con la llegada de un bebé a la familia comienzan todo tipo de preparativos. Adecuar la casa y comprar todo tipo de mobiliario para el bebé, no es lo único que hay que tener en cuenta. Durante los meses de gestación los padres deberán debatir seriamente y decidir como van a nombrar al nuevo integrante de la familia.

No es fácil escoger un nombre para un bebé. Hay que tener en cuenta que esta elección no es algo temporal sino que va a ser algo definitivo y por lo que el pequeño o la pequeña va a ser llamado el resto de su vida. Sin embargo, hay algunos nombres que ya no puedes escoger según el país en el que se encuentren. Algunos países han tomado las medidas necesarias para que los peques puedan tener una vida tranquila sin que su nombre sea un problema para ellos.