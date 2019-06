Google Maps podría avisarte si un taxista "te da una vuelta" para cobrarte más

Google Maps no sólo es ideal para poder encontrar la ruta que buscabas

La app te avisará si el taxista se desvía más de 500 metros de la ruta más rápida

Taxista. Imagen: iStock

Google es todo un ejemplo a seguir. Esta empresa pasó de ser una completa desconocida, a ser una de las empresas referente y más conocida en todo el mundo. Lo que en un principio era una simple buscador de internet, ha pasado a ser una herramienta totalmente completa y que logra que nuestro día a día sea mucho más fácil.

De todas las aplicaciones que ha desarrollado la marca, la que podemos decir que oficialmente nos ha cambiado la vida a mejor es el Google Maps. A la hora de viajar, hemos pasado de utilizar mapas infinitos de cada ciudad a la que íbamos, a tener un mapa totalmente completo en nuestro propio móvil. Google Maps se ha convertido en la mejor herramienta de viaje, sin embargo, este hecho no es suficiente para sus creadores y no paran de incluir en ella todo tipo de complementos que ayudan a sus usuarios. Google Maps tanto te avisa de radares o de alertas climatológicas, como te dice restaurantes o hoteles cercanos en cualquier punto del mapa.

La última actualización de esta herramienta es totalmente innovadora y aunque por ahora solo se pueda utilizar en India, podemos asegurar que será de total utilidad cuando llegue a nuestro país. Google Maps ya te decía la ruta más adecuada según la distancia y el tráfico, pero con esta nueva característica, te avisará si te estás desviando más de 500 metros de la ruta más rápida.

Taxis. Imagen: iStock

Este complemento es toda una revolución y te ayudará sobretodo a la hora de viajar. Por un lado, con ella podrás reconocer si el conductor de un transporte de pago está dando vueltas para cobrarte más o incluso si te está llevando realmente al destino. Además, también es muy útil a la hora de viajar en nuestro propio coche y saber si estamos yendo por la ruta correcta o si nos estamos desviando totalmente de nuestro destino.

No es la primera vez que esta empresa utiliza a India como lugar de pruebas de sus nuevas actualizaciones y hasta que no confirmen que esta característica funciona correctamente no se podrá en otras partes del mundo. Sin embargo, conociendo el poco tiempo que pasó desde su primer uso en India hasta su funcionalidad a nivel global en actualizaciones anteriores no tardará mucho en llegar a nuestros móviles.