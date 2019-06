El filtro de gatito hace estragos en el streaming en directo de un ministro pakistaní

Es cierto que en muchos casos los políticos siguen siendo bastante ajenos a las redes sociales, aunque obviamente tienen un equipo que los asesora y habitualmente les gestiona las redes sociales. Pero muchos apenas saben utilizarlas y cuando lo hacen suelen ocurrir cosas imprevistas que traen de cabeza a sus asesores. Por supuesto, cada vez más los políticos saben utilizarlas, pero aún se siguen viendo cosas muy peculiares.

Por ejemplo, si decides realizar una conferencia de tu partido político y realizarla por medio de las opciones streaming de Facebook, debes asegurarte de desactivar el filtro de gatitos. Sí, ese que convierte la cara de las personas que aparecen en el streaming en gatitos, de lo contrario podría derivar en un streaming ridículo como el que hoy nos ocupa. En concreto ha ocurrido en Pakistán, en donde un político ha realizado una conferencia disfrazado de gato.

Yousuf Shaukat Zai, ministro de información de Khyber Pakhtunkhwa, realizó una conferencia con periodistas locales. Lo hizo por medio de Facebook Live, herramienta streaming de la famosa red social, en donde algunos añadidos divierten a los usuarios. El filtro de gatitos permite que la cara de las personas se convierta en la de un gato, añadiendo orejas puntiagudas, nariz y bigotes de felino. Este filtro automático reconoce las caras de la imagen, así que no sólo este político se vio perjudicado, también algunos de sus acompañantes en la charla.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai ???? !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB