Error garrafal en una tarta de cumpleaños de Mariah Carey

Las tartas se puede personalizar de muchas formas diferentes

Una fan de Mariah Carey quería una tarta con su rostro

La pastelería cometió un error fatal con la fotografía

Tarta de cumpleaños. Imagen: Pixabay

No hay nada escrito en lo que a tartas de cumpleaños se refiere, si bien es cierto que todas deberían de ser estéticamente bonitas -ya que lo de deliciosas se sobreentiende-. Pero cada uno tienes sus gustos y elegir una tarta de cumpleaños no siempre es sencillo. En la actualidad las tartas se puede personalizar de muchas formas diferentes, incluso plasmar una foto comestible. Por ello no siempre es fácil acertar y los resultados pueden ser garrafales.

Y es que cuando una amiga o familiar te pide una tarta en concreto, debes asegurarte bien qué es lo que quiere y cómo lo quiere. También cuando regentas un servicio de pastelería y tomas nota a los clientes... Sino puede que tu servicio se haga viral por desastroso, como ha ocurrido en un reciente tweet. Una fan de Mariah Carey le dijo a sus compañeras que quería una tarta de Mariah Carey, la famosa cantante de estadounidense.

La historia la cuenta su prima en redes sociales, y no tiene desperdicio. Sus amigas encargaron el pastel con la imagen de la cantante pero, desde la pastelería no tomaron bien las notas. En su lugar las amigas tuvieron que presentarse a la fiesta de cumpleaños con una tarta de Marie Curie, la científica polaca de nacionalizada francesa. La tarta no sólo no tenía a la cantante, sino que era muy fea.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It's Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 de junio de 2019

Marie Curie falleció en 1934, así que todas sus fotografías son antiguas y en blanco y negro. Esto le dio un aspecto horroroso a la tarta que, seguro, ni siquiera los científicos querrían para su cumpleaños. Marie Curie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química, siendo suyo los primeros estudios de radiactividad de la historia. Falleció, de hecho, por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo del trabajo.

Quizás no es tan popular como Mariah Carey ni queda tan bien en una tarta de cumpleaños pero, sin duda, es una de las grandes científicas de la historia. La próxima vez seguro que se fijan más a la hora de realizar el encargo...