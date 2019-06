25 frases inspiradoras para disfrutar aún más de tus vacaciones

Todos esperamos verano para disfrutar de unas merecidas vacaciones

No hay mejor forma de recargar pilas tomando un poco el sol

Imagen: iStock

El verano acaba de aparecer otro año más en nuestras vidas. Estudiantes y trabajadores esperan con ansia esta estación para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones. No hay mejor manera de recargar las pilas tomando un poco el sol, celebrando comidas con familiares y amigos o visitando nuevos destinos llenos de paisajes fantásticos.

A muchos les gustaría que las vacaciones no terminaran nunca pero eso es algo casi imposible para la mayoría de las personas. Las vacaciones no suelen durar más de 15 días para muchos pero esa no es excusa para no disfrutarlas como se merecen. Queremos que exprimas al máximo tus vacaciones y por eso te traemos 25 frases con las que podrás disfrutar aún más de tus vacaciones.

"La risa son unas vacaciones instantáneas"

"El arte del descanso es una parte del arte de trabajar"

"El mayor descanso es estar libre de culpa"

"La mejor parte de las vacaciones no es descansar, sino ver al resto de compañeros ocupados trabajando"

"Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones"

"Celebra la felicidad que los amigos siempre están dando, haz cada día unas vacaciones y celebra simplemente la vida"

"Las vacaciones de muchas personas no son viajes de descubrimiento, sino rituales de tranquilidad"

"La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de luna de miel y el último de tus vacaciones"

"El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que cambias por ello"

"Si vuelves a casa tan feliz como te fuistes, has tenido unas buenas vacaciones"

"No puede haber descanso placentero sin previa fatiga, del mismo modo que no hay placer en la comida al no tener apetito"

"El que vuelve de un viaje no es el mismo que el que fue"

"Sé un explorador. El universo está lleno de maravillas y cosas mágicas"

"Descansar es igual de necesario que trabajar. Si no trabajas, no descansas bien. Si no descansas, no trabajas bien"

"No es la cantidad de tiempo que pasas en un lugar lo que lo hace memorable; es la forma en la que pasas el tiempo"

"El momento más alegre en la vida humana es en la partida hacia tierras desconocidas"

"En unas buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día para hacerlo"

"Una vacaciones es lo que tomas cuando no puedes tomar más lo que has estado tomando"

"La hormiga es sabia, pero no lo suficiente como para tomarse unas vacaciones"

"Un viaje de aventura no tiene sustituto. Es la última experiencia, tu gran oportunidad para dejar salir el instinto"

"Hay más en la vida que ganarse la vida. No trabajes más de lo que vives"

"Si rechazas la comida, ignoras las costumbres, temes la religión y evitas a la gente, mejor quédate en casa"