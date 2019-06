¿Te preocupas tanto por dormir bien que al final no duermes? Hay una palabra que te define

Si te cuesta dormir puede que tengas ortosomnia

¿Controlas los detalles de tu sueño con apps?

Algunos consejos para dormir mejor en verano

Chica durmiendo. Imagen: Pixabay

Especialmente en verano, por las altas temperaturas, muchas noches nos cuesta dormir y damos vueltas en la cama durante horas sin pegar ojo. Nos levantamos cansados y con la sensación de que no hemos descansado lo suficiente. Pero si tienes este problema no sólo en verano, sino otros días con temperaturas normales, quizás exista algo más de fondo... ¿Conoces la ortosomnia?

La calidad de un sueño reparador depende de muchos factores y es diferente en cada persona. Algunos hablan, otros se mueven por toda la cama, los hay que roncan, otros tienen el sueño profundo y es imposible despertarlos, etc. Cada persona es un mundo, también en los asuntos de dormir. Muchos dispositivos hoy en día pueden medir nuestro sueño, diciéndonos si es reparador o no. Pese a todo, no siempre logramos dormir todo lo deseado o con el efecto buscado.

Analizar todos los parámetros de nuestro sueño de forma obsesiva, pensar nada más entrar en la cama que no podremos descansar con normalidad y desesperarse a las primeras de cambio si no cogemos el sueño pronto tiene una palabra: ortosomnia. Las aplicaciones y los dispositivos no siempre son exactos. Las personas pueden interpretar mal los datos y exagerar el insomnio de forma involuntaria, incluso evitando dormir durante toda la noche por la preocupación de los datos erróneos. Algunos de los dispositivos que favorecen la ortosomnia son los relojes y las pulseras de actividad.

Consejos para poder dormir

El Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos ofrece algunos consejos para dormir mejor, como acostarse y levantarse a la misma hora cada día. También evita sustancias como la cafeína o la nicotina antes de acostarte, además de bebidas alcohólicas. No hagas comidas muy abundantes y con grasa por las noches, puesto que son productos que aumentan nuestra temperatura. Evita las distracciones en el cuarto de dormir, como luces o pequeños ruidos.