La pulsera de Amazon que te da calambrazos si asaltas la nevera

La mejor pulsera para controlar nuestros malos hábitos

Pavlok suelta una descarga de 350 voltios

Un familiar puede controlar la descarga a distancia

Pulsera Pavlok. Imagen: Amazon

¿Has intentado alguna dieta y siempre has terminado por abandonarla? ¿Te has propuesto un objetivo para ahorrar dinero todos los meses y siempre terminas comprando algo innecesario? Si tienes alguno de estos problemas lo último que ha llegado a Amazon es lo que necesitas para controlar tus pequeños pecados incontrolables. Una pulsera que da calambres.

Las pulseras de actividad llevan ya varios años con nosotros y es rara la persona que no las ha probado alguna vez. También algunos relojes digitales pueden tener estas funciones especiales: controlar lo que andamos, saber las calorías que perdemos, controlar nuestro sueño, etc. Pero la pulsera Pavlok es diferente: no controla nuestro estado físico sino que controla nuestro comportamiento. Y lo hace a base de pequeños calambres en el brazo.

Cada vez que caemos en la tentación y hacemos uno de nuestros malos hábitos, la pulsera Pavlok suelta una descarga de 350 voltios, algo que no nos hará daño -cuidado las personas que sufren del corazón- pero sí la notaremos. Es como cuando te cargas de electricidad estática y cualquier pieza de metal suelta una descarga.

Posee sensores de movimiento, GPS, Bluetooth, lo que ayudará a identificar algunos hábitos (morderse las uñas, picar entre horas, acudir al estanco a por tabaco, etc). También se puede conectar con otras aplicaciones que le informarán, por ejemplo, si has realizado un gasto de dinero grande. Además, puede estar conectada a los móviles de otros familiares que activarán la descarga si haces algo incorrecto.

La pulsera tiene un botón para pulsarlo si reconocemos que hemos hecho algo igual. Supuestamente el cerebro poco a poco asociará ciertas acciones al calambrazo, dejando de hacerlas de forma involuntaria o voluntaria. El cerebro rechazará la idea de beber, fumar, comerse las uñas, etc.